Metaroot celebra dos décadas de reggae junto a músicos amigos

La escena reggae de Tucumán tendrá esta noche una cita especial. Desde las 22, en Oskar Bar de Música (Virgen de La Merced 611), Metaroot celebrará los 20 años de trayectoria de Rana y El Ponja (Carlos Álvarez), dos referentes históricos del género en el norte argentino. El escenario estará abierto para la compañía de viejos y queridos amigos de la banda.
Será mucho más que un recital, ya que se plantea como un recorrido por la historia musical de ambos artistas, repasando las distintas etapas de un camino que comenzó en 2006 con la fundación de la emblemática banda Buenasysantas. Dos años más tarde concretaron otro hito al grabar y editar el primer disco de reggae del norte argentino, producción que abrió un nuevo capítulo para la escena regional. Durante esa primera etapa publicaron dos álbumes de estudio y un DVD en vivo.
El proyecto tucumano trascendió las fronteras nacionales en 2019, cuando realizaron una gira europea que incluyó presentaciones en distintos escenarios y una participación especial en el festival One Love, en Inglaterra, que es uno de los encuentros mundiales más reconocidos del género.
El presente encuentra a Rana y El Ponja al frente de Metaroot, formación con la que en 2021 lanzaron su primer álbum de estudio, con la participación especial de Sergio Colombo, saxofonista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Desde entonces, la banda ha mantenido una intensa actividad con giras por distintas provincias.
El recorrido también mira hacia adelante. Actualmente, Metaroot trabaja en la preproducción de su segundo disco de estudio, cuyo proceso de grabación está previsto para fines de este año. El concierto de esta noche, en ese contexto, será una oportunidad para celebrar el camino recorrido y anticipar una nueva etapa de una de las propuestas más representativas del reggae tucumano.
Ciclo Esquinas
Dentro de la oferta musical, esta tarde a partir de las 16 se realizará el “Ciclo Esquinas ft. La Perla del Norte” en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de la capital, del Parque 9 de Julio, para difundir y potenciar el talento local en disciplinas como el rap, el freestyle y la música urbana.
El festival se realizará junto al colectivo referente en las competencias de esos géneros de la provincia, e incluirá por primera vez una Batalla de Canciones que comenzará a las 18. El certamen tendrá como host a Dani Castillo y un jurado integrado por Yeiso, Corta y Ril Fella. El ganador se llevará un micrófono condensador Behringer C1, clave para el armado de un estudio de grabación casero.
Luego, desde las 20.30, tendrá lugar la Batalla de Freestyle, en la cual se medirá la agilidad lírica e improvisación de los competidores. Estará conducida por Marrón y será evaluada por Yeiso, Fresh y Neron. Quien alcance el primer lugar obtendrá una producción completa a cargo de Puxobeats de un tema.
La jornada contará además con el show en vivo de Sucursal Principal del Amor (SPA), reconocida banda de rap tucumano que subirá al escenario a las 20. La actividad es libre y gratuita y se suspende en caso de lluvia.