Metaroot celebra dos décadas de reggae junto a músicos amigos

Será mucho más que un recital, ya que se plantea como un recorrido por la historia musical de ambos artistas, repasando las distintas etapas de un camino que comenzó en 2006 con la fundación de la emblemática banda Buenasysantas. Dos años más tarde concretaron otro hito al grabar y editar el primer disco de reggae del norte argentino, producción que abrió un nuevo capítulo para la escena regional. Durante esa primera etapa publicaron dos álbumes de estudio y un DVD en vivo.