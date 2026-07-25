EspectáculosGuía para salir

Metaroot celebra dos décadas de reggae junto a músicos amigos

Rana y El Ponja compartirán el escenario de Oskar con antiguos compañeros de ruta.

REGGAE TUCUMANO. Metaroot festeja hoy su cumpleaños en Oskar.
REGGAE TUCUMANO. Metaroot festeja hoy su cumpleaños en Oskar.
Hace 4 Hs

La escena reggae de Tucumán tendrá esta noche una cita especial. Desde las 22, en Oskar Bar de Música (Virgen de La Merced 611), Metaroot celebrará los 20 años de trayectoria de Rana y El Ponja (Carlos Álvarez), dos referentes históricos del género en el norte argentino. El escenario estará abierto para la compañía de viejos y queridos amigos de la banda.

Será mucho más que un recital, ya que se plantea como un recorrido por la historia musical de ambos artistas, repasando las distintas etapas de un camino que comenzó en 2006 con la fundación de la emblemática banda Buenasysantas. Dos años más tarde concretaron otro hito al grabar y editar el primer disco de reggae del norte argentino, producción que abrió un nuevo capítulo para la escena regional. Durante esa primera etapa publicaron dos álbumes de estudio y un DVD en vivo.

Guasones vuelve a Tucumán: “No tenemos dudas de que será una fiesta”

Guasones vuelve a Tucumán: “No tenemos dudas de que será una fiesta”

El proyecto tucumano trascendió las fronteras nacionales en 2019, cuando realizaron una gira europea que incluyó presentaciones en distintos escenarios y una participación especial en el festival One Love, en Inglaterra, que es uno de los encuentros mundiales más reconocidos del género.

El presente encuentra a Rana y El Ponja al frente de Metaroot, formación con la que en 2021 lanzaron su primer álbum de estudio, con la participación especial de Sergio Colombo, saxofonista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Desde entonces, la banda ha mantenido una intensa actividad con giras por distintas provincias.

Cartelera de teatro tucumano para divertirse en vacaciones

Cartelera de teatro tucumano para divertirse en vacaciones

El recorrido también mira hacia adelante. Actualmente, Metaroot trabaja en la preproducción de su segundo disco de estudio, cuyo proceso de grabación está previsto para fines de este año. El concierto de esta noche, en ese contexto, será una oportunidad para celebrar el camino recorrido y anticipar una nueva etapa de una de las propuestas más representativas del reggae tucumano.

Ciclo Esquinas

Dentro de la oferta musical, esta tarde a partir de las 16 se realizará el “Ciclo Esquinas ft. La Perla del Norte” en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de la capital, del Parque 9 de Julio, para difundir y potenciar el talento local en disciplinas como el rap, el freestyle y la música urbana.

Último sábado de vacaciones: alternativas musicales para todos los gustos

Último sábado de vacaciones: alternativas musicales para todos los gustos

El festival se realizará junto al colectivo referente en las competencias de esos géneros de la provincia, e incluirá por primera vez una Batalla de Canciones que comenzará a las 18. El certamen tendrá como host a Dani Castillo y un jurado integrado por Yeiso, Corta y Ril Fella. El ganador se llevará un micrófono condensador Behringer C1, clave para el armado de un estudio de grabación casero.

Luego, desde las 20.30, tendrá lugar la Batalla de Freestyle, en la cual se medirá la agilidad lírica e improvisación de los competidores. Estará conducida por Marrón y será evaluada por Yeiso, Fresh y Neron. Quien alcance el primer lugar obtendrá una producción completa a cargo de Puxobeats de un tema.

Hoy será el cierre de la Fiesta de la Feria de Simoca

Hoy será el cierre de la Fiesta de la Feria de Simoca

La jornada contará además con el show en vivo de Sucursal Principal del Amor (SPA), reconocida banda de rap tucumano que subirá al escenario a las 20. La actividad es libre y gratuita y se suspende en caso de lluvia.

Temas TucumánParque 9 de Julio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agenda musical: un amplio recorrido por las peñas folclóricas y los bares rockeros

Agenda musical: un amplio recorrido por las peñas folclóricas y los bares rockeros

Obras de teatro para seguir las vacaciones de invierno

Obras de teatro para seguir las vacaciones de invierno

Lo más popular
Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino
1

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino

Ñoquis de batata caseros: la receta perfecta sin gluten, suave y llena de sabor
2

Ñoquis de batata caseros: la receta perfecta sin gluten, suave y llena de sabor

Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones
3

Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones

Matrimonio Igualitario: recuerdo de una ley histórica y un reconocimiento
4

Matrimonio Igualitario: recuerdo de una ley histórica y un reconocimiento

Tucumán ante el espejo: del rechazo al “Bernabé Aráoz mulato” al racismo de Alberdi
5

Tucumán ante el espejo: del rechazo al “Bernabé Aráoz mulato” al racismo de Alberdi

Ranking notas premium
La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
1

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores
2

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas
3

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

El estacionamiento de la Terminal Bernabé Aráoz pasará a tener 600 lugares
4

El estacionamiento de la Terminal "Bernabé Aráoz" pasará a tener 600 lugares

El Mercado del Norte se prepara para abrir sus puertas: cuándo podría inaugurarse
5

El Mercado del Norte se prepara para abrir sus puertas: cuándo podría inaugurarse

Más Noticias
Hablemos del racismo argentino

Hablemos del racismo argentino

Sucrédito: cuando la confianza de siempre se transforma en banco

Sucrédito: cuando la confianza de siempre se transforma en banco

Tucumán ante el espejo: del rechazo al “Bernabé Aráoz mulato” al racismo de Alberdi

Tucumán ante el espejo: del rechazo al “Bernabé Aráoz mulato” al racismo de Alberdi

Números de Oro: un dinero extra que viene al pelo para encarar esas mejoras que harán más cómoda la casita

Números de Oro: un dinero extra que viene al pelo para encarar esas mejoras que harán más cómoda la casita

Leo Garzón hace “Canción de aquí” con Siempre Verde

Leo Garzón hace “Canción de aquí” con Siempre Verde

Ciclos de cine: propuestas para salir en familia en vacaciones

Ciclos de cine: propuestas para salir en familia en vacaciones

Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

Uno de cada cinco niños en el país no tiene acceso a espacios verdes

Uno de cada cinco niños en el país no tiene acceso a espacios verdes

Comentarios