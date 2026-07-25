“El NOA tiene una energía especial, solar y vital”

Tucumán atraviesa de varias formas las vidas de Soema Montenegro y Juanito el Cantor (Juan Ignacio Serrano), quienes llevarán sus músicas hoy a La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), desde las 21, para adelantar su primer disco conjunto en guitarra y voz, bautizado “Adentro” (ver “Homenaje latinoamericano”), aparte de repasar temas de sus respectivas trayectorias solistas.
Las búsquedas sonoras de Soema tuvieron un giro decisivo, según reconoce a LA GACETA, cuando escuchó a Leda Valladares y su recopilación del canto ancestral de los Valles Calchaquíes. “Me volví loca cuando la escuché. Venía recorriendo músicas tradicionales de muchas partes del mundo, pero el canto con caja fue un descubrimiento del que me nutrí y que dio conciencia de mi identidad. Mi ascendencia también es indígena, guaraní, mestiza y cantar coplas entre los cerros fue un espacio absoluto de iniciación, de parte de mi universo y que una memoria muy antigua en mí misma se despertaba a través de ese canto”, describe.
La cantora bonaerense se dedica también -como Leda- a la investigación académica universitaria y parte de su trabajo sobre las voces ancestrale se desarrolló en Tucumán y en Catamarca. “Siento profundamente que la región me inspira como un eje en el camino. Mi primera gira incluyó la provincia hace 20, y fue con Juanito como productor”, evoca.
“No sé por qué el NOA tiene esta especial energía, que definiría como solar y vital. En Tucumán se une la montaña y la yunga, son los dos espacios territoriales y energéticos que más amo. Y también tengo mucha familia querida, que me han adoptado y que yo he adoptado. Creo en la mística de los lugares donde reina en profundidad la naturaleza, que nos permite estar en contacto con lo humano, con la fuerza, con el amor, con el dolor; son lugares que nos permiten observarnos, vernos, transitarnos, detenernos. En la ciudad todo eso se vuelve difuso por el ritmo de vida que te impone, no hay un respiro”, dice.
Precisamente, el álbum que grabaron juntos fue registrado en “un estudio en medio del monte cordobés, y fue hermosa y muy inspiradora la experiencia”.
En un salto temporal, llega al recital común de esta noche, al cual Montenegro define como “un encuentro muy querido y muy deseado, darse el gusto de compartir visiones profundas que tienen que ver con el lenguaje musical de grandes compositores y compositoras latinoamericanas, por lo que es una especie de homenaje a quienes nos han inspirado, hecho soñar, emocionar, enamorar y llorar en nuestra formación”.
“Trabajamos músicas que han sido tan tocadas, tan cantadas y con versiones increíbles, que requirieron darnos nuestro tiempo para encontrar un sonido propio, que pudiera poner en vuelo esos textos y esas melodías. Hemos estudiado mucho con Juanito para poder hacerlo. Hemos analizado todo para poder desarmarlo y tocarlo en vivo va a darle vuelo para que alcance mayor profundidad”, avisa sobre la propuesta que llevarán a Yerba Buena.
Segundo hogar
El vínculo de Juanito con la provincia viene de sangre. “Mi papá es tucumano; si bien yo nací en Buenos Aires, desde chico siempre los veranos era venir acá en tren con una de mis tías, entre diciembre y febrero, comiendo caña de azúcar con primos; después me enamoré de Amaicha. Es como otro hogar. El NOA es un territorio muy especial y muy fuerte, su abanico de paisajes y climas genera una riqueza que se debe experimentar, con una gran cultura y mucha lucha social; está muy vivo y auténtico”, destaca.
Ese pasado se proyecta al presente: hace un mes obtuvo el premio Mercedes Sosa de Oro por su producción “El afán de darle vueltas”. “La Negra sigue siendo un faro y siempre lo será. Si hablamos de hacer volar versiones de canciones y ponerlas en lo más alto, bueno, el primer nombre que aparece es el de ella. En mi casa sonaba siempre y mi papá me regaló un disco firmado por Mercedes, que para mí es uno de mis tesoros más preciados, un amuleto. Haber ganado este reconocimiento al mejor compositor fue una sorpresa; son un mimo a la autoestima y un abrazo que te da una parte de tu comunidad para decirte ‘dale para adelante, que lo que estás haciendo está bueno’. Nunca significan que uno sea mejor ni peor que otro, sino que hay gente que le da valor a lo tuyo”, afirma.
“Si bien este es nuestra primera propuesta oficial conjunta, con Soema venimos colaborando desde hace 15 años. Era una deuda pendiente, lo veníamos charlando y maduró. Es un repertorio popular bien clásico, para aportar nuestro sello en las versiones, respetando cada creación pero con nuestro toque personal y rompiendo estructuras. El desafío es trabajar sobre los precedentes de alto vuelo que existen”, reconoce.
Valoración
Soema retoma la palabra para reivindicar también el premio tucumano, de proyección nacional: “se nota que hay una escucha, una atención del jurado que tiene que ver con el arte, con el hecho musical; es importante que existan este tipo de distinciones, aparte de las otras que son de la industria discográfica como los Gardel y demás, donde se juegan otras cuestiones y valoraciones”.
También se involucra en la polémica por la descalificación que hizo el titular de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, sobre La Negra. “La música popular enfrenta a los gobiernos de derecha, a las situaciones injustas que le pone voz y denuncia, y eso incomoda. El lugar que ocupa nuestra Mercedes Sosa es ése, por eso se tuvo que ir del país en la dictadura. Entonces menosprecian y bombardean a las figuras representativas de ea posición para que sus voces no se escuchen, pero constantemente la estamos redescubriendo a ella y a los artistas grandes que trascienden su tiempo con canciones que hablan de la raíz y de la humanidad”, concluye.
Homenaje latinoamericano: nueva mirada sobre temas populares
“Adentro” es el primer disco conjunto de Soema Montenegro y Juanito el Cantor, que se lanzará oficialmente en septiembre con 11 canciones de autores e intérpretes latinoamericanos como Violeta Parra, Chabuca Granda, Atahualpa Yupanqui y Chabela Vargas. “Más que hacer reversiones, buscamos dialogar con sus obras desde nuestra propia mirada, improvisando con mucho respeto a los grandes que abrieron camino en lo folclórico”, señala la cantora. En el repertorio figuran también la “Chacarera del 55”, de los hermanos Núñez, y “Carnavalito del Duende”, del Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla. “Adelantarlo en el NOA un bautismo de fuego que tiene un tremendo poder simbólico”, aporta Juanito sobre el recital de esta noche.