“El NOA tiene una energía especial, solar y vital”

Ese pasado se proyecta al presente: hace un mes obtuvo el premio Mercedes Sosa de Oro por su producción “El afán de darle vueltas”. “La Negra sigue siendo un faro y siempre lo será. Si hablamos de hacer volar versiones de canciones y ponerlas en lo más alto, bueno, el primer nombre que aparece es el de ella. En mi casa sonaba siempre y mi papá me regaló un disco firmado por Mercedes, que para mí es uno de mis tesoros más preciados, un amuleto. Haber ganado este reconocimiento al mejor compositor fue una sorpresa; son un mimo a la autoestima y un abrazo que te da una parte de tu comunidad para decirte ‘dale para adelante, que lo que estás haciendo está bueno’. Nunca significan que uno sea mejor ni peor que otro, sino que hay gente que le da valor a lo tuyo”, afirma.