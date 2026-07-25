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World Rugby eligió a Simón Pfister como una de las grandes promesas del rugby mundial

El fullback tucumano de Los Pumitas fue destacado por World Rugby tras el Mundial Juvenil 2026. Con ocho tries, terminó como máximo anotador del torneo y aparece como una de las principales proyecciones para integrar Los Pumas rumbo al Mundial de Australia 2027.

Pfister apoyó ocho tries en el último Mundial M-20.
Pfister apoyó ocho tries en el último Mundial M-20.
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • World Rugby nombró a Simón Pfister, fullback de Los Pumitas, como promesa mundial tras ser el máximo goleador con 8 tries en el Mundial Juvenil 2026 en Georgia.
  • Pese al octavo puesto de Argentina, el tucumano de 19 años destacó por su juego ofensivo, sumando 8 tries y 9 quiebres defensivos ante potencias del torneo.
  • El reconocimiento consolida a Pfister como una de las principales cartas de recambio para integrar Los Pumas de cara a la Copa del Mundo de Australia 2027.
Resumen generado con IA

Simón Pfister continúa cosechando reconocimientos tras su brillante actuación en el Mundial Juvenil 2026. El fullback de Los Pumitas fue destacado por World Rugby como una de las mayores promesas del rugby internacional luego de convertirse en el máximo anotador de tries del certamen disputado en Georgia.

A pesar de que el seleccionado argentino finalizó en el octavo puesto, el rendimiento individual del jugador formado en Tucumán Rugby no pasó desapercibido. Con apenas 19 años, el tucumano aparece como uno de los principales candidatos a dar el salto al seleccionado mayor y comenzar a pelear por un lugar en Los Pumas de cara al Mundial de Australia 2027.

Pfister cerró el torneo con un total de ocho tries, una cifra que lo ubicó como el máximo tryman de la competencia. Su producción comenzó con un hat-trick frente a Estados Unidos en el debut, continuó con dos conquistas ante Irlanda, otras dos frente a Inglaterra y culminó con un try en el encuentro por el séptimo puesto contra Australia.

Además de su capacidad para apoyar en el ingoal rival, el informe oficial resaltó su habilidad para desequilibrar en ataque. El argentino completó nueve quiebres de defensa durante el campeonato, un dato que refleja su capacidad para generar peligro frente a algunas de las mejores selecciones juveniles del mundo.

World Rugby no escatimó elogios al analizar su rendimiento. "El jugador estrella de Los Pumitas fue, sin dudas, el back más eficaz en ataque del torneo, tras encabezar la clasificación de trymans con ocho tries y lograr nueve quiebres de defensa", señaló el organismo en su informe.

El análisis también destacó el estilo de juego del tucumano y su entendimiento dentro del sistema ofensivo argentino. "Fue un protagonista clave en su estilo de rugby audaz, a menudo basado en el contraataque, y se compenetró de manera magnífica con el apertura Federico Serpa Laporte", indicó el reporte.

Además, World Rugby remarcó que Pfister mostró regularidad para anotar frente a los rivales más exigentes del campeonato, "demostrando su capacidad para anotar ante las mejores defensas".

El informe concluyó con una contundente proyección sobre el futuro del jugador: "Parece que el joven back tiene asegurado un futuro brillante".

Con este reconocimiento, Simón Pfister se posiciona entre las grandes apariciones del rugby juvenil internacional y comparte protagonismo con jóvenes talentos de potencias como Francia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Su rendimiento en Georgia alimenta la ilusión del rugby argentino, que ya lo observa como una de las principales cartas para reforzar a Los Pumas en el camino hacia la Copa del Mundo de Australia 2027.

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