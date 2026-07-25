La Eeaoc: 117 años de ciencia al servicio de la agroindustria regional

La Eeaoc constituye uno de los principales referentes científicos y tecnológicos del Noroeste Argentino. Su trabajo abarca, entre otros, el mejoramiento genético vegetal de los principales cultivos de la región, la biotecnología, la producción de material de propagación de alta calidad, el manejo agronómico, la nutrición y sanidad de los cultivos, la generación de información aplicada para los sistemas productivos, el desarrollo de procesos industriales y la evaluación de la calidad de la materia prima. Así, la institución acompaña de manera integral las principales actividades agroindustriales de Tucumán y la región.