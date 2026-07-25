La Eeaoc: 117 años de ciencia al servicio de la agroindustria regional

El lunes, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) celebrará su 117º aniversario con un acto en su sede de Las Talitas. Participarán autoridades provinciales, investigadores y representantes de los principales sectores productivos de Tucumán y de la región.
Fundada el 27 de julio de 1909 por iniciativa del industrial azucarero y filántropo Alfredo Guzmán, la institución nació para brindar una respuesta científica a la crisis sanitaria que afectaba los cañaverales tucumanos a inicios del siglo XX. A lo largo de su historia, se consolidó como un organismo pionero en el país, sustentado en un modelo de gestión público-privada -único en su origen y aún vigente-, orientado a las necesidades de la producción agroindustrial.
La Eeaoc constituye uno de los principales referentes científicos y tecnológicos del Noroeste Argentino. Su trabajo abarca, entre otros, el mejoramiento genético vegetal de los principales cultivos de la región, la biotecnología, la producción de material de propagación de alta calidad, el manejo agronómico, la nutrición y sanidad de los cultivos, la generación de información aplicada para los sistemas productivos, el desarrollo de procesos industriales y la evaluación de la calidad de la materia prima. Así, la institución acompaña de manera integral las principales actividades agroindustriales de Tucumán y la región.
En el acto se repasarán los principales avances y logros recientes de la institución y se reafirmará su compromiso con la innovación, la sustentabilidad y la competitividad de las economías regionales. También se inaugurarán nuevas instalaciones destinadas a fortalecer las capacidades de investigación y de prestación de servicios de la Eeaoc.