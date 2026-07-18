Análisis de variedades de grupos de madurez extra cortos de soja

Gonzalo Robledo, de la sección Suelos y Nutrición Vegetal de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), mostró en el XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja los resultados de las evaluaciones que se vienen realizando durante las últimas campañas en la subestación Monte Redondo, acerca del comportamiento de variedades de soja de grupos de madurez extra cortos (GM IV), con el objetivo de liberar los lotes comerciales antes. Esta acción optimiza la acumulación de agua remanente en el perfil del suelo para potenciar el rendimiento del cultivo invernal, ya sean los tradicionales, como trigo y garbanzo; cultivos alternativos, como colza, cártamo y carinata, e, incluso distintos cultivos de servicios con una mejor performance.
Al comparar el comportamiento de estas variedades de soja con las tradicionales (GM VI) se vio que no existen diferencias significativas en los rindes e, incluso, en algunos casos las sojas de grupos de madurez extra cortos rindieron más que las sojas tradicionales.
Asimismo, las variedades extra cortas registraron una Eficiencia de Uso de Agua (EUA) un 25% superior en comparación con los ciclos más largos (GM VI). Además, al concluir su ciclo fisiológico y cosecharse entre 25 y 30 días antes que una soja tradicional (GM VI), permiten que las últimas lluvias del período estival (finales de verano y principios de otoño) se acumulen en el suelo y puedan ser aprovechadas por el cultivo de invierno siguiente.
Por otro lado, al comparar el efecto de la siembra de sojas de distintos grupos de madurez sobre el cultivo invernal se concluyó que los trigos implantados sobre rastrojo de grupos de madurez extra cortos lograron un aumento del 70% en el rendimiento de granos y en la producción de materia seca, comparado con las siembras tardías sobre una soja tradicional.
Además, viendo al trigo como cultivo de servicio (CS) se observaron mayores aportes de N orgánico y C orgánico a los suelos de los sistemas productivos de granos cuando fue sembrado anticipadamente sobre sojas de grupos de madurez extra cortos.
Los resultados demuestran que pasar de variedades de soja de grupo de madurez tradicional a uno extra corto rompe el molde defensivo tradicional. No se resignan kilos en la cosecha de soja y se duplica el potencial del trigo, logrando un sistema de doble cultivo con un balance económico y de uso de recursos sustancialmente superior para la región. Para una mayor solidez de estas consideraciones se continuará evaluando esta estrategia durante las próximas campañas.