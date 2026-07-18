Análisis de variedades de grupos de madurez extra cortos de soja

Gonzalo Robledo, de la sección Suelos y Nutrición Vegetal de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), mostró en el XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja los resultados de las evaluaciones que se vienen realizando durante las últimas campañas en la subestación Monte Redondo, acerca del comportamiento de variedades de soja de grupos de madurez extra cortos (GM IV), con el objetivo de liberar los lotes comerciales antes. Esta acción optimiza la acumulación de agua remanente en el perfil del suelo para potenciar el rendimiento del cultivo invernal, ya sean los tradicionales, como trigo y garbanzo; cultivos alternativos, como colza, cártamo y carinata, e, incluso distintos cultivos de servicios con una mejor performance.