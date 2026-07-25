Nuevo plan para controlar y erradicar la garrapata del bovino

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó el Plan Nacional de Control Integrado y Erradicación de la Garrapata del bovino, adaptando las zonas y las estrategias sanitarias a las necesidades de las provincias afectadas por la enfermedad y con el fin de optimizar los controles para combatirla y resguardar las zonas libres en el país.