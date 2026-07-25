Proponen reformas sobre la actividad agropecuaria

Esta eliminación del aporte obligatorio no será inmediata, por lo que el texto del anteproyecto prevé un régimen transitorio que mantendrá el sistema actual hasta abril del año que viene y luego reducirá los topes de las contribuciones hasta septiembre de ese año. A partir del 1 de octubre de 2027, cesará definitivamente la percepción obligatoria y cualquier importe cobrado con posterioridad deberá devolverse al aportante, salvo que éste decida transformarlo en un aporte voluntario.