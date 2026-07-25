EconomíaRural

Proponen reformas sobre la actividad agropecuaria

Un proyecto oficial modifica o deroga varias normas.

Proponen reformas sobre la actividad agropecuaria
Hace 5 Hs

El Gobierno nacional estuvo trabajado para elaborar un anteproyecto de Ley de Desregulación que propone una de las reformas más amplias sobre el funcionamiento de la actividad agropecuaria y agroindustrial de los últimos años.

Esta iniciativa modifica o deroga normas que regulan, entre otras, la producción, la comercialización, la logística y la promoción de distintos sectores, bajo el argumento de reducir intervenciones estatales, eliminar aportes obligatorios y favorecer una mayor competencia.

Entre los capítulos con mayor impacto para el campo sobresalen los cambios en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el régimen de arrendamientos rurales, la legislación vitivinícola y el cabotaje, considerado estratégico para reducir los costos logísticos de las economías regionales.

Uno de los cambios más significativos alcanza al Ipcva. El proyecto plantea que el organismo continúe funcionando, pero dejará de financiarse mediante los aportes obligatorios que actualmente realizan productores y frigoríficos por cada animal faenado.

En su lugar, el Fondo de Promoción de la Carne Vacuna pasará a sostenerse con contribuciones voluntarias, donaciones, herencias, ingresos provenientes de capacitaciones, certificaciones y servicios técnicos, además de los rendimientos financieros de esos recursos.

Esta eliminación del aporte obligatorio no será inmediata, por lo que el texto del anteproyecto prevé un régimen transitorio que mantendrá el sistema actual hasta abril del año que viene y luego reducirá los topes de las contribuciones hasta septiembre de ese año. A partir del 1 de octubre de 2027, cesará definitivamente la percepción obligatoria y cualquier importe cobrado con posterioridad deberá devolverse al aportante, salvo que éste decida transformarlo en un aporte voluntario.

También se instruye al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura a dejar de recaudar esos fondos.

Temas Senasa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Indemnizaciones por despido: qué cambia con el decreto y por qué genera controversia

Indemnizaciones por despido: qué cambia con el decreto y por qué genera controversia

Lo más popular
Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino
1

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino

Ñoquis de batata caseros: la receta perfecta sin gluten, suave y llena de sabor
2

Ñoquis de batata caseros: la receta perfecta sin gluten, suave y llena de sabor

Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones
3

Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones

Matrimonio Igualitario: recuerdo de una ley histórica y un reconocimiento
4

Matrimonio Igualitario: recuerdo de una ley histórica y un reconocimiento

Tucumán ante el espejo: del rechazo al “Bernabé Aráoz mulato” al racismo de Alberdi
5

Tucumán ante el espejo: del rechazo al “Bernabé Aráoz mulato” al racismo de Alberdi

Ranking notas premium
La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
1

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores
2

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas
3

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

El estacionamiento de la Terminal Bernabé Aráoz pasará a tener 600 lugares
4

El estacionamiento de la Terminal "Bernabé Aráoz" pasará a tener 600 lugares

El Mercado del Norte se prepara para abrir sus puertas: cuándo podría inaugurarse
5

El Mercado del Norte se prepara para abrir sus puertas: cuándo podría inaugurarse

Más Noticias
Hablemos del racismo argentino

Hablemos del racismo argentino

Sucrédito: cuando la confianza de siempre se transforma en banco

Sucrédito: cuando la confianza de siempre se transforma en banco

Tucumán ante el espejo: del rechazo al “Bernabé Aráoz mulato” al racismo de Alberdi

Tucumán ante el espejo: del rechazo al “Bernabé Aráoz mulato” al racismo de Alberdi

Números de Oro: un dinero extra que viene al pelo para encarar esas mejoras que harán más cómoda la casita

Números de Oro: un dinero extra que viene al pelo para encarar esas mejoras que harán más cómoda la casita

Leo Garzón hace “Canción de aquí” con Siempre Verde

Leo Garzón hace “Canción de aquí” con Siempre Verde

Ciclos de cine: propuestas para salir en familia en vacaciones

Ciclos de cine: propuestas para salir en familia en vacaciones

Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

Uno de cada cinco niños en el país no tiene acceso a espacios verdes

Uno de cada cinco niños en el país no tiene acceso a espacios verdes

Comentarios