Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero del Gobierno que coescribió un libro con Javier Milei

Ravier relató en un video que tiene publicado en su cuenta de X que los primeros contactos fueron porque él le escribió cuando Milei se empezó a involucrar en política. "Cuando él se mete en política, yo le escribo un mensaje diciéndole que valoraba mucho que la escuela austríaca estuviera en la mesa de debate, que me encantaba". Ravier dijo que por entonces no tenía "ninguna intención de hacer política" y que Milei le contestó: "Un país se construye para adelante. No hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante", en alusión a cruces por ideas diferentes sobre economía que habían tenido en el pasado.