Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero del Gobierno que coescribió un libro con Javier Milei

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional designó este viernes al economista y diputado Adrián Ravier como nuevo vocero oficial en reemplazo de Javier Lanari, buscando renovar la estrategia de prensa.
- Ravier, coautor de un libro con Milei y directivo de la Fundación Faro, dejará su banca por La Pampa tras consolidar una relación académica y política de años con el presidente.
- Su incorporación consolida la influencia de intelectuales libertarios en la gestión de gobierno y perfila una narrativa oficial más alineada a las bases de la escuela austríaca.
El Gobierno designó este viernes a Adrián Osvaldo Ravier como nuevo vocero oficial. Su llegada sería en reemplazo de Javier Lanari, el actual secretario de Comunicación y Prensa.
Ravier es diputado y economista. Escribió junto al presidente Javier Milei el libro "La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek". El nuevo vocero había sido electo diputado por La Pampa y tiene mandato hasta 2029. Ahora, le correspondería ocupar el lugar que él deja a Martín Matzkin, también de La Pampa.
Ravier es miembro de la Sociedad Mont Pelerin, que fue creada por el economista Friedrich Hayek para extender los principios liberales. Para el nuevo vocero, actualmente los dos economistas más influyentes del mundo son Philippe Aghion, premio Nobel de Economía 2025, y Milei; así lo reflejó en un tuit. Además, es una de las autoridades de la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje y donde el consultor Santiago Caputo ejerce influencia a través de su hermano mayor, Francisco.
Previo a su elección como diputado, ejerció como director académico de la institución, cargo que hoy ocupa Martín Krause. La llegada del diputado a la vocería recibió las felicitaciones de otros legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza.
Ravier relató en un video que tiene publicado en su cuenta de X que los primeros contactos fueron porque él le escribió cuando Milei se empezó a involucrar en política. "Cuando él se mete en política, yo le escribo un mensaje diciéndole que valoraba mucho que la escuela austríaca estuviera en la mesa de debate, que me encantaba". Ravier dijo que por entonces no tenía "ninguna intención de hacer política" y que Milei le contestó: "Un país se construye para adelante. No hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante", en alusión a cruces por ideas diferentes sobre economía que habían tenido en el pasado.
"Después, nos unió la Eseade [la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas fundada por Alberto Benegas Lynch]. Le dimos un doctorado honoris causa y lo nombramos profesor de una maestría, un curso que no llegó a dar porque terminó siendo presidente", relató. El nuevo vocero contó que a partir de entonces tuvieron largas noches de charlas por teléfono. "Mil charlas. Sobre cómo dolarizar la Argentina, cómo bajar los impuestos mientras perdés recaudación, el anarcocapitalismo… Noches de charla por teléfono". Así, según Ravier, se "fue gestando la amistad".
Después, contó el funcionario, Milei lo llamó para que encabezara LLA de La Pampa y él se negó "muchas veces". Dijo que incluso lo llamó Karina Milei y que finalmente, en 2023, les dijo que sí, pero ese año "un problema de papeles" le impidió postularse. En 2025, se concretó: fue candidato a diputado y ganó la banca que ahora deberá dejar.