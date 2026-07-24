El calendario de Los Pumas: ¿cuándo vuelven a jugar?

Los Pumas ya dejaron atrás la primera ventana del Nations Championship 2026 y comienzan a enfocarse en los desafíos que tendrán durante el resto de la temporada. Tras la derrota frente a Inglaterra en Santiago del Estero, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi afrontará una serie de amistosos como local antes de emprender una exigente gira por Europa en noviembre.