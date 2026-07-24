El calendario de Los Pumas: ¿cuándo vuelven a jugar?

Resumen para apurados
- Los Pumas, dirigidos por Felipe Contepomi, definieron su calendario para el resto de 2026, enfrentando a potencias de agosto a noviembre en Argentina y Europa tras caer ante Inglaterra.
- Tras cerrar julio con una victoria sobre Gales y derrotas ante Escocia e Inglaterra, el equipo recibirá a Sudáfrica y Australia antes de encarar una exigente gira por Europa.
- Esta seguidilla de duelos ante las principales potencias mundiales buscará consolidar el proyecto de Contepomi y dar mayor rodaje al seleccionado de cara a futuros desafíos.
Los Pumas ya dejaron atrás la primera ventana del Nations Championship 2026 y comienzan a enfocarse en los desafíos que tendrán durante el resto de la temporada. Tras la derrota frente a Inglaterra en Santiago del Estero, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi afrontará una serie de amistosos como local antes de emprender una exigente gira por Europa en noviembre.
El conjunto argentino cerró un intenso mes de julio con un balance de una victoria y dos derrotas. Superó a Gales en San Juan, pero cayó frente a Escocia en Córdoba y luego ante el seleccionado inglés en el Estadio Único Madre de Ciudades.
Ahora, el cuerpo técnico buscará corregir aspectos del funcionamiento antes de enfrentar nuevamente a potencias del Hemisferio Sur.
El primer compromiso será el sábado 8 de agosto, cuando Los Pumas reciban a Sudáfrica desde las 16 en el estadio José Amalfitani, de Vélez Sarsfield, en Buenos Aires.
Posteriormente llegarán dos enfrentamientos consecutivos frente a Australia. El primero se disputará el sábado 29 de agosto, también desde las 16, en el estadio 23 de Agosto de Jujuy. Una semana más tarde, el sábado 5 de septiembre, ambos seleccionados volverán a verse las caras en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, desde las 18.
La gira por Europa
Luego de los compromisos en Argentina, Los Pumas viajarán al Viejo Continente para afrontar la ventana internacional de noviembre, donde tendrán cuatro encuentros de máxima exigencia.
El primer partido será el viernes 6 de noviembre frente a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín.
La gira continuará el sábado 14 de noviembre, cuando el seleccionado nacional visite a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova.
Una semana después, el sábado 21 de noviembre, el equipo de Contepomi afrontará uno de los compromisos más difíciles del calendario al medirse con Francia en el Stade de France, en París.
Finalmente, el cierre de la temporada llegará durante el fin de semana del 27 al 29 de noviembre, cuando se disputen las finales del Nations Championship en Londres, donde Los Pumas buscarán cerrar el año con una buena actuación.
Con un calendario cargado de partidos frente a las principales potencias del rugby mundial, el seleccionado argentino tendrá una nueva oportunidad para consolidar el proyecto de Felipe Contepomi y llegar con mayor rodaje a los grandes desafíos internacionales que se avecinan.