Duras críticas desde Australia a Los Pumas: los compararon con la selección argentina de fútbol tras la derrota ante Inglaterra
Los ex Wallabies Matt Giteau y Drew Mitchell cuestionaron el comportamiento de Los Pumas tras el polémico final del partido con Inglaterra. Apuntaron contra los reclamos al árbitro, vincularon la actitud con la Selección Argentina de fútbol y hablaron de una "falta de respeto".
Resumen para apurados
- Los ex-rugbiers Matt Giteau y Drew Mitchell criticaron a Los Pumas tras su derrota 31-24 ante Inglaterra por reclamar airadamente al árbitro, comparándolos con el fútbol.
- Las críticas surgieron por la anulación de un try al final del partido. Además, reprocharon el uso de una camiseta réplica de 1986 y supuestas actitudes de matonería.
- El debate reabre la controversia sobre la conducta en el rugby profesional y la percepción internacional respecto a las actitudes del deporte argentino frente al arbitraje.
La derrota de Los Pumas por 31-24 frente a Inglaterra sigue generando repercusiones. Luego del polémico desenlace, los exrugbiers australianos Matt Giteau y Drew Mitchell lanzaron duras críticas contra el seleccionado argentino y compararon su comportamiento con el de la Selección Argentina de fútbol.
El foco de las críticas estuvo puesto en los reclamos al árbitro Angus Gardner tras la anulación del try de Bautista Delguy en la última jugada del encuentro, una acción que dejó a Los Pumas sin la posibilidad de igualar el marcador.
"Se están portando como la selección argentina de fútbol"
Matt Giteau fue especialmente duro al referirse a la actitud de los jugadores argentinos, en particular a Tomás Albornoz, quien protagonizó los reclamos al finalizar el encuentro.
"Se están portando como la selección argentina de fútbol. Que es lo que más odio. A mis hijos les encanta el fútbol y lo estamos viendo. Y odio el modo en el que contestan y encaran al árbitro", expresó.
El exmedio scrum consideró que el comportamiento del plantel argentino cruzó un límite y calificó como una "tontería" que los jugadores encararan o incluso empujaran al juez tras el pitazo final.
La camiseta de 1986, otro motivo de polémica
Por su parte, Drew Mitchell vinculó la tensión del partido con la camiseta utilizada por Los Pumas, una réplica de la histórica casaca de 1986.
Según el ex Wallaby, ese detalle aportó una carga simbólica adicional al duelo frente a Inglaterra, país al que Diego Maradona le marcó el recordado gol de la "Mano de Dios" en el Mundial de México.
"No puedes decirme que no se trasladó lo que pasó en la Copa del Mundo de Fútbol a este partido, porque la remera que estaban usando era una réplica de la remera de 1986", afirmó.
Mitchell también cuestionó el trato hacia el árbitro. "Fueron irrespetuosos con el referee y con la decisión... No te paras frente a su cara. Definitivamente no tocas al referee. No tiras el balón frente al referee", sostuvo.
Acusaciones de "matonería" durante el partido
El exintegrante de los Wallabies también denunció supuestas actitudes antideportivas de algunos jugadores argentinos luego de un try del inglés Tommy Freeman.
"Un tipo le dio un golpecito en la espalda cuando apoyó. Otro apareció e intentó algo similar. Es decir, saca esa m... de nuestro juego", afirmó.