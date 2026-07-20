El calendario de Los Pumas: cuándo vuelve a jugar y cuáles son sus próximos partidos

Resumen para apurados
- Tras perder ante Inglaterra, Los Pumas jugarán la fase decisiva del Nations Championship con partidos en Argentina y Europa entre agosto y noviembre de 2026.
- Jugarán de local ante Sudáfrica y Australia antes de visitar a Irlanda, Italia y Francia. Joaquín Oviedo será baja inicial para priorizar su descanso físico en Europa.
- El exigente fixture ante rivales de primer nivel busca consolidar el proyecto de Felipe Contepomi y definir la ubicación final de Argentina en el torneo internacional.
La derrota frente a Inglaterra en Santiago del Estero marcó el cierre de la primera etapa del Nations Championship para Los Pumas. Sin demasiado tiempo para lamentarse, el seleccionado argentino ya tiene definido un exigente calendario que incluye tres compromisos como local y una gira por Europa que será clave para sus aspiraciones en el certamen.
El primer desafío llegará el 8 de agosto, cuando el equipo de Felipe Contepomi reciba a los campeones del mundo, Sudáfrica, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.
Luego será el turno de una serie frente a Australia. El primer encuentro se disputará el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, mientras que la revancha tendrá lugar el 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
Para esa ventana internacional, Los Pumas tendrán una baja importante. Joaquín Oviedo, uno de los titulares habituales del seleccionado, regresará anticipadamente a Francia para incorporarse a la pretemporada del Perpignan, como parte de un acuerdo entre el club y la Unión Argentina de Rugby que apunta a que llegue en mejores condiciones físicas al tramo final de la temporada.
Una vez finalizados los compromisos en el país, el seleccionado viajará a Europa para afrontar la parte decisiva del Nations Championship.
El primer partido será el 6 de noviembre frente a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín. Una semana después, el 14 de noviembre, Argentina visitará a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova.
La gira concluirá con uno de los desafíos más exigentes del calendario: el 21 de noviembre, Los Pumas enfrentarán a Francia en el Stade de France de París.
Finalmente, entre el 27 y el 29 de noviembre, Londres será sede del fin de semana de las finales del Nations Championship, donde cada seleccionado disputará un partido para definir su ubicación definitiva en la tabla del torneo.
Para esa instancia, el cuerpo técnico espera volver a contar con Joaquín Oviedo, quien llegará con un descanso acordado junto a su club francés. El objetivo es que una de las piezas más importantes del pack de forwards esté en plenitud física para el tramo más importante del año.
Con un calendario repleto de rivales de primer nivel, Los Pumas buscarán cerrar el 2026 con una buena actuación internacional y consolidar el proyecto que lidera Felipe Contepomi de cara a los grandes desafíos que se avecinan.