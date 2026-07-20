El calendario de Los Pumas: cuándo vuelve a jugar y cuáles son sus próximos partidos

Para esa ventana internacional, Los Pumas tendrán una baja importante. Joaquín Oviedo, uno de los titulares habituales del seleccionado, regresará anticipadamente a Francia para incorporarse a la pretemporada del Perpignan, como parte de un acuerdo entre el club y la Unión Argentina de Rugby que apunta a que llegue en mejores condiciones físicas al tramo final de la temporada.