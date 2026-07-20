DeportesRugby

El calendario de Los Pumas: cuándo vuelve a jugar y cuáles son sus próximos partidos

Tras la derrota ante Inglaterra en Santiago del Estero, el equipo de Felipe Contepomi afrontará tres partidos en Argentina y luego viajará a Europa para disputar la fase decisiva del Nations Championship.

Joaquín Oviedo anotó dos tries frente a Gales.
Joaquín Oviedo anotó dos tries frente a Gales. Prensa UAR.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras perder ante Inglaterra, Los Pumas jugarán la fase decisiva del Nations Championship con partidos en Argentina y Europa entre agosto y noviembre de 2026.
  • Jugarán de local ante Sudáfrica y Australia antes de visitar a Irlanda, Italia y Francia. Joaquín Oviedo será baja inicial para priorizar su descanso físico en Europa.
  • El exigente fixture ante rivales de primer nivel busca consolidar el proyecto de Felipe Contepomi y definir la ubicación final de Argentina en el torneo internacional.
Resumen generado con IA

La derrota frente a Inglaterra en Santiago del Estero marcó el cierre de la primera etapa del Nations Championship para Los Pumas. Sin demasiado tiempo para lamentarse, el seleccionado argentino ya tiene definido un exigente calendario que incluye tres compromisos como local y una gira por Europa que será clave para sus aspiraciones en el certamen.

El primer desafío llegará el 8 de agosto, cuando el equipo de Felipe Contepomi reciba a los campeones del mundo, Sudáfrica, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

Luego será el turno de una serie frente a Australia. El primer encuentro se disputará el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, mientras que la revancha tendrá lugar el 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Para esa ventana internacional, Los Pumas tendrán una baja importante. Joaquín Oviedo, uno de los titulares habituales del seleccionado, regresará anticipadamente a Francia para incorporarse a la pretemporada del Perpignan, como parte de un acuerdo entre el club y la Unión Argentina de Rugby que apunta a que llegue en mejores condiciones físicas al tramo final de la temporada.

Una vez finalizados los compromisos en el país, el seleccionado viajará a Europa para afrontar la parte decisiva del Nations Championship.

El primer partido será el 6 de noviembre frente a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín. Una semana después, el 14 de noviembre, Argentina visitará a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova.

La gira concluirá con uno de los desafíos más exigentes del calendario: el 21 de noviembre, Los Pumas enfrentarán a Francia en el Stade de France de París.

Finalmente, entre el 27 y el 29 de noviembre, Londres será sede del fin de semana de las finales del Nations Championship, donde cada seleccionado disputará un partido para definir su ubicación definitiva en la tabla del torneo.

Para esa instancia, el cuerpo técnico espera volver a contar con Joaquín Oviedo, quien llegará con un descanso acordado junto a su club francés. El objetivo es que una de las piezas más importantes del pack de forwards esté en plenitud física para el tramo más importante del año.

Con un calendario repleto de rivales de primer nivel, Los Pumas buscarán cerrar el 2026 con una buena actuación internacional y consolidar el proyecto que lidera Felipe Contepomi de cara a los grandes desafíos que se avecinan.

Temas Los PumasSantiago del EsteroItaliaEl PaísFelipe ContepomiArgentinaEstadio José Amalfitani
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
2

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
3

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
4

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección
5

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Ranking notas premium
El Mundial en el espejo
1

El Mundial en el espejo

Andar en moto en el reino de la anomia vial
2

Andar en moto en el reino de la anomia vial

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste
3

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca
4

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán
5

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán

Más Noticias
Seguí en vivo el vuelo que trae de regreso a la Selección argentina: a qué hora llegaría a Ezeiza

Seguí en vivo el vuelo que trae de regreso a la Selección argentina: a qué hora llegaría a Ezeiza

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Mundial 2030: cómo se jugará, cuántos partidos tendrá la Argentina y la duda por las 64 selecciones

Mundial 2030: cómo se jugará, cuántos partidos tendrá la Argentina y la duda por las 64 selecciones

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Comentarios