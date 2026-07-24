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Thiago Almada, cada vez más cerca de Flamengo: el pase que aleja el sueño de River

El volante de la Selección aparece como uno de los grandes objetivos del Flamengo, que negocia con Atlético de Madrid por su ficha. River había alcanzado un acuerdo de palabra, pero la operación perdió fuerza tras la llegada de Ángel Correa.

Thiago Almada, volante de la Selección.
Thiago Almada, volante de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Flamengo acelera negociaciones en España para comprar el pase de Thiago Almada al Atlético de Madrid por 30 millones de dólares, ante la pérdida de interés de River.
  • River tenía un acuerdo verbal para adquirir el 50% del pase por 20 millones de euros, pero la llegada de Ángel Correa frenó la operación, permitiendo el avance brasileño.
  • De concretarse, la cifra convertiría a Almada en una de las compras más importantes de Flamengo, consolidando al club brasileño como potencia financiera en Sudamérica.
Resumen generado con IA

El futuro de Thiago Almada parece estar cada vez más lejos de River. El mediocampista ofensivo de la Selección, uno de los jugadores más codiciados del mercado de pases, quedó en el centro de una disputa con Flamengo, que aceleró las negociaciones para incorporarlo y busca quedarse con la totalidad de su ficha.

Luego de formar parte del plantel argentino en el Mundial 2026, donde no sumó minutos en la final ante España, el ex Vélez viajó a España para definir su situación contractual. Allí espera novedades mientras los clubes avanzan en las conversaciones.

Durante gran parte del mercado, River tuvo al campeón del mundo en Qatar 2022 como una de sus prioridades. Incluso, los dirigentes del club de Núñez habían alcanzado un acuerdo de palabra con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, para comprar el 50% del pase del futbolista por 20 millones de euros.

Sin embargo, en los últimos días la operación perdió fuerza. La incorporación de Ángel Correa como sexto refuerzo modificó el panorama y el interés del "Millonario" por Almada se enfrió, dejando el camino más despejado para otros clubes.

Flamengo acelera por el argentino

Quien aprovechó ese escenario fue Flamengo. El conjunto brasileño intensificó las gestiones y el representante del jugador, Agustín Jiménez, tiene prevista una reunión con el director deportivo del club para intentar cerrar la transferencia.

La propuesta del "Mengão" es aún más ambiciosa que la de River. La institución carioca pretende adquirir el 100% de la ficha de Almada por una cifra cercana a los 30 millones de dólares, una inversión que lo convertiría en uno de los fichajes más importantes de su historia reciente.

Desde Flamengo se muestran optimistas, aunque aclaran que las negociaciones todavía no están cerradas y que cualquier acuerdo deberá ajustarse a las condiciones económicas del club.

En paralelo, también existe una diferencia importante en el aspecto salarial. Si bien Almada ya tenía un contrato acordado de palabra con River que mejoraba ampliamente lo que percibe actualmente en Atlético de Madrid, Flamengo estaría dispuesto a ofrecerle un vínculo aún más elevado para convencerlo de continuar su carrera en Brasil.

Por ahora, el futuro de Almada sigue abierto. No obstante, el avance de Flamengo y el enfriamiento de las conversaciones con River hacen que el conjunto brasileño aparezca como el principal candidato para quedarse con uno de los futbolistas argentinos más cotizados del mercado de pases.

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