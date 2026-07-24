Ángel Correa dio el paso final para ser jugador de River: se realizó la revisión médica y firmará hasta 2029
El campeón del mundo completó los estudios médicos este viernes y quedó a un paso de convertirse oficialmente en refuerzo de River. El club cerró su incorporación tras una histórica negociación con Tigres de México.
Resumen para apurados
- Ángel Correa se realizó la revisión médica este viernes para firmar con River hasta 2029, tras concretarse su traspaso desde Tigres por una cifra récord.
- La operación costó 15 millones de dólares más dos en objetivos, convirtiéndose en la compra más cara de River. El delantero dejó México por motivos personales y amenazas.
- Con su jerarquía y experiencia internacional, se espera que el campeón del mundo sea una pieza clave en el esquema de Eduardo Coudet para pelear todos los torneos.
Ángel Correa ya está a un paso de convertirse oficialmente en nuevo futbolista de River. El delantero campeón del mundo se realizó este viernes 24 de julio la revisión médica, el último requisito antes de firmar su contrato con la institución de Núñez y ponerse a disposición del entrenador Eduardo Coudet.
Los estudios médicos representan el paso previo indispensable para que el atacante selle su vínculo con el "Millonario", que tendrá vigencia hasta diciembre de 2029. Una vez completados los chequeos, se esperaba que el futbolista firmara la documentación correspondiente para ser presentado como una de las grandes incorporaciones del mercado de pases.
La llegada de Correa se concretó luego de varias semanas de intensas negociaciones entre River y Tigres de México. Finalmente, ambas instituciones alcanzaron un acuerdo por 15 millones de dólares, más otros dos millones sujetos al cumplimiento de diferentes objetivos deportivos.
Con esa cifra, el delantero se convertirá en la compra más cara de la historia de River, superando todos los registros anteriores del club en materia de incorporaciones.
El atacante ya se encontraba en Argentina para completar los trámites necesarios antes de oficializar su regreso al fútbol argentino. Su salida de Tigres estuvo marcada por una decisión familiar, ya que optó por no continuar en México debido a motivos personales y a amenazas que habría recibido durante su estadía en ese país.
River apuesta fuerte por la incorporación del campeón del mundo con la Selección, convencido de que su experiencia internacional y su versatilidad ofensiva serán fundamentales para afrontar los desafíos de la temporada.
Correa llega después de una extensa trayectoria en el fútbol europeo y mexicano, donde construyó una carrera de primer nivel antes de decidir regresar al país. Ahora buscará convertirse en una pieza clave del equipo de Coudet y aportar jerarquía a un plantel que apunta a pelear todos los frentes.
Con la revisión médica ya superada, solo resta la firma del contrato para que River haga oficial una incorporación que generó gran expectativa entre los hinchas y que ya quedó marcada como una de las operaciones más importantes de la historia del club.