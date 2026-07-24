Así fue el accidente de Franco Colapinto que lo dejó afuera de la segunda práctica libre del GP de Hungría

Resumen para apurados
- El piloto Franco Colapinto quedó fuera de la práctica libre 2 del GP de Hungría en Hungaroring tras perder el control de su Alpine e impactar contra el muro.
- Tras salir de boxes para ajustar su auto, el argentino sufrió el despiste que provocó una bandera roja y daños en la parte trasera del coche cuando marchaba 15°.
- La escudería Alpine trabaja contra reloj para reparar el monoplaza a tiempo para la tercera práctica libre y la posterior clasificación del Gran Premio de Hungría.
La segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría terminó antes de tiempo para Franco Colapinto. El piloto de Alpine perdió el control de su monoplaza e impactó contra una de las barreras de contención del circuito de Hungaroring, lo que obligó a la dirección de carrera a detener la actividad con bandera roja.
Minutos antes del incidente, el argentino había pasado por los boxes para realizar ajustes en el auto. Tras regresar a la pista para continuar con su tanda, sufrió un despiste que finalizó con un fuerte impacto contra las defensas.
El golpe provocó daños en el Alpine y los comisarios debieron retirar el monoplaza mientras se reparaban las barreras. Al momento del accidente, Colapinto ocupaba el 15° puesto en la clasificación de la sesión.
Â¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto perdiÃ³ el control de su Alpine en la curva y terminÃ³ chocando contra el muro en la FP2 del Gran Premio de HungrÃa.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026
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Los pasos a seguir en Alpine tras el accidente de Colapinto
El equipo Alpine no pudo devolver el auto a la pista antes del final de la práctica, por lo que Colapinto quedó definitivamente afuera de la FP2. Ahora, la escudería trabajará para reparar el monoplaza de cara a la tercera práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Hungría.