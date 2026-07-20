Un cohete supersónico creado por estudiantes argentinos quedó primero en una competencia mundial

Resumen para apurados
- Estudiantes del ITBA ganaron el primer puesto en Diseño y Construcción con su cohete supersónico 'Aconcagua' en la competencia internacional de Texas en 2026.
- Diseñado para volar a Mach 2 y alcanzar 10 km, el proyecto de 60 alumnos del ITBA superó un proceso de mejoras técnicas anuales sostenido desde su creación en 2022.
- Este logro histórico consolida la capacidad de las universidades argentinas en desarrollo aeroespacial y abre camino a futuros proyectos tecnológicos de alta exigencia.
Más de 60 estudiantes trabajaron durante meses para diseñar, construir y probar un cohete capaz de viajar a velocidad supersónica. El resultado fue “Aconcagua”, el vehículo con el que el ITBA Rocketry Team obtuvo el primer puesto en la categoría Diseño y Construcción de la International Rocket Engineering Competition 2026, realizada en Texas, Estados Unidos.
La competencia reunió a más de 150 equipos universitarios de distintos países y puso a prueba proyectos desarrollados por estudiantes. Además del reconocimiento principal, el equipo argentino logró el séptimo puesto en la categoría 30k COTS, destinada a cohetes que intentan alcanzar los 30.000 pies, equivalentes a unos 10 kilómetros de altura. También consiguió el undécimo lugar por su informe técnico.
Cómo es “Aconcagua”
El cohete fue diseñado para alcanzar una velocidad estimada de Mach 2, es decir, aproximadamente el doble de la velocidad del sonido. También fue desarrollado para acercarse a los 10 kilómetros de altura, un objetivo tres veces mayor al de las categorías en las que el equipo había competido anteriormente.
“Aconcagua” es el primer cohete supersónico desarrollado por el grupo. Su construcción involucró áreas como aerodinámica, aeroestructuras, aviónica, recuperación, materiales compuestos, carga útil y simulación computacional.
Los estudiantes participaron en todo el proceso: realizaron cálculos estructurales, fabricaron el fuselaje, integraron los sistemas electrónicos y validaron los componentes mediante simulaciones y ensayos técnicos.
Más de 60 estudiantes detrás del proyecto
El "ITBA Rocketry Team" está integrado por alumnos de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática, Bioingeniería y la Licenciatura en Analítica.
El equipo trabaja bajo la supervisión de Patricio Pedreira, profesor e investigador del Departamento de Ambiente y Movilidad del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
La agrupación nació en 2022 con el objetivo de insertar a la Argentina en el circuito internacional de cohetería universitaria. Desde entonces, sus resultados fueron mejorando en cada edición de la competencia.
En 2023 obtuvo el cuarto puesto en Diseño y Construcción. En 2024 logró un tercer lugar en una categoría con motores desarrollados por los propios equipos y en 2025 se ubicó entre los 20 mejores. La edición 2026 representó su mejor desempeño hasta el momento.
Qué significa la categoría 30k COTS
La sigla COTS indica que el cohete utiliza un motor comercial, en lugar de uno fabricado por el propio equipo. El desafío consiste en diseñar el resto del vehículo para que alcance de manera segura una altitud cercana a los 30.000 pies.
En los resultados generales de esa categoría, el primer lugar fue para Mississippi State University, mientras que el ITBA terminó séptimo. El equipo argentino, sin embargo, obtuvo el puntaje perfecto y el primer puesto específico en Diseño y Construcción.
El logro posiciona al proyecto estudiantil dentro de una competencia de alta exigencia y muestra el trabajo que las universidades argentinas realizan en áreas vinculadas con la ingeniería, la electrónica y el desarrollo aeroespacial.