La OEA ofrece descuentos del 50% para estudiar una maestría virtual en España: cómo postularse

Resumen para apurados
- La OEA y la Universidad Europea otorgan 75 descuentos del 50% para maestrías virtuales en España, destinadas a argentinos y miembros de la OEA, con cierre el 30 de septiembre.
- Los programas duran 12 meses y se dictan en español. Para postularse, los aspirantes con título universitario deben inscribirse en la web oficial y tramitar su admisión previa.
- La medida amplía el acceso a la formación internacional en áreas clave como salud, tecnología y negocios, reduciendo los costos de cursada para profesionales de la región.
Si querés sumar una maestría de una universidad española a tu currículum, pero estudiar en el exterior parece difícil por los costos o la distancia, esta convocatoria puede ser una alternativa más accesible.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad Europea ofrecen 75 descuentos del 50% para cursar posgrados oficiales de manera online y desde Argentina.
Qué maestrías están disponibles
La oferta incluye programas relacionados con salud, educación, tecnología, negocios, comunicación, diseño, derecho y sostenibilidad.
Entre las opciones aparecen: Nutrición Clínica, Psicología Infantil y Juvenil, Neuropsicología Clínica, Bioinformática y Atención Farmacéutica. También hay maestrías en Educación Especial, Psicopedagogía, Tecnología Educativa, Educación Bilingüe e Innovación Educativa.
Hay formación orientada a industrias creativas pueden elegir Diseño de Videojuegos, Animación 3D, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Moda y Marketing y Comunicación de Moda.
También contempla Recursos Humanos, Marketing Digital, Comercio Electrónico, Finanzas, Logística, Gestión de Proyectos, Negocios Internacionales y Comunicación y Marketing Político.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria está destinada a personas con nacionalidad o residencia permanente en alguno de los países miembros de la OEA, entre ellos la Argentina. No pueden participar ciudadanos ni residentes permanentes de España.
Además, es necesario contar con un título universitario que permita ingresar a la maestría elegida. Los requisitos académicos pueden cambiar según el programa, por lo que conviene revisar las condiciones particulares antes de comenzar el trámite.
Cómo inscribirse paso a paso
Para iniciar la postulación hay que ingresar al sitio oficial de la Universidad Europea: universidadeuropea.com. Una vez dentro, se debe entrar en “Admisiones y financiación”, seleccionar “Becas y ayudas” y buscar el apartado “Becas OEA”
En esa página aparece el botón para solicitar información. El interesado debe completar el formulario, elegir la maestría que quiere estudiar y dejar sus datos de contacto. Luego, un asesor de admisiones se comunicará para acompañarlo durante el proceso.
La documentación incluye el título universitario y el currículum actualizado. Primero se debe conseguir la admisión en la Universidad Europea y reservar la vacante. Cuando ese paso esté completo, la persona recibirá un correo que confirmará que su candidatura al descuento quedó registrada.
Cuánto cuesta y cuándo cierra
El beneficio cubre la mitad del costo de docencia, pero el seleccionado deberá pagar el 50% restante y cualquier gasto adicional. Los precios cambian de acuerdo con la maestría elegida.
La inscripción estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2026. Los resultados se publicarán el 14 de octubre y las clases comenzarán ese mismo mes.