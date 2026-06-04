Una universidad de Suiza ofrece hasta U$S 50.000 para proyectos de investigación
La Universidad de St. Gallen abrió la convocatoria Consolidation Grant 2026 para financiar proyectos de investigación. Las postulaciones cierran el 31 de julio y el apoyo económico puede alcanzar los 40.000 francos suizos.
Resumen para apurados
- La Universidad de St. Gallen (Suiza) financiará con hasta U$S 50.000 proyectos de investigación conjuntos con América Latina. Las postulaciones cierran el 31 de julio de 2026.
- La propuesta debe ser coliderada por investigadores de Suiza y América Latina. Cubrirá gastos de movilidad, equipamiento y publicaciones para fortalecer alianzas científicas.
- Este programa busca consolidar redes académicas de largo alcance, impulsando la innovación, el impacto social y la equidad de género en la investigación científica global.
Quienes estén desarrollando proyectos de investigación y busquen financiamiento internacional tienen una nueva oportunidad. La Universidad de St. Gallen abrió la convocatoria Consolidation Grant 2026, que otorgará hasta 40.000 francos suizos (cerca de U$S 50.000) para fortalecer colaboraciones científicas entre Suiza y América Latina.
La iniciativa permanecerá abierta hasta el 31 de julio y apunta a respaldar investigaciones con potencial de impacto social, innovación y proyección internacional. Además del financiamiento, el programa busca consolidar redes académicas y promover el intercambio de conocimientos entre ambos continentes.
¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está dirigida a investigadores de cualquier disciplina académica, desde ciencias sociales y humanidades hasta tecnología, salud, ambiente o ingeniería.
Uno de los requisitos centrales es que cada propuesta esté liderada por dos investigadores principales: uno perteneciente a una institución de investigación de Suiza y otro vinculado a una universidad o centro académico de América Latina.
También podrán integrarse estudiantes de maestría, doctorado, investigadores posdoctorales y otros miembros de equipos científicos.
¿Cuánto dinero ofrece la convocatoria?
Los proyectos seleccionados podrán recibir entre 25.000 y 40.000 francos suizos, una suma que equivale aproximadamente a entre U$S 30.000 y U$S 50.000, según la cotización vigente.
La financiación está pensada para fortalecer investigaciones ya avanzadas y ayudar a consolidar alianzas académicas que puedan derivar en proyectos de mayor alcance en el futuro.
Qué tipo de proyectos buscan
La Universidad de St. Gallen destaca que las propuestas deben demostrar relevancia científica y una conexión concreta con desafíos sociales actuales.
Entre los aspectos que tendrá en cuenta el comité evaluador aparecen:
- La calidad académica del proyecto.
- El nivel de innovación.
- El impacto esperado en la sociedad.
- La sostenibilidad de la colaboración.
- La participación de jóvenes investigadores.
- La promoción de mujeres en la investigación científica.
Qué gastos cubre el financiamiento
Los fondos podrán destinarse a distintos aspectos vinculados con el desarrollo de la investigación.
Entre ellos se encuentran:
- Viajes y movilidad internacional.
- Alojamiento.
- Trabajo de campo.
- Talleres y seminarios.
- Software especializado.
- Publicaciones científicas.
- Equipamiento específico para el proyecto.
Fechas que hay que tener en cuenta
El cronograma de la convocatoria establece los siguientes plazos:
- Cierre de postulaciones: 31 de julio de 2026.
- Evaluación de proyectos: entre agosto y noviembre de 2026.
- Comunicación de resultados: 11 de diciembre de 2026.
- Inicio de los proyectos seleccionados: febrero de 2027.
Cómo postularse
La inscripción se realiza a través del sitio web oficial del programa Swiss Leading House Latin America de la Universidad de St. Gallen y toda la documentación debe presentarse en inglés.
Los postulantes deberán completar una propuesta científica detallada, incluir un presupuesto, presentar antecedentes académicos y describir el impacto esperado de la investigación.