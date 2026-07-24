"SMT Corre": guía completa de cortes de tránsito, circuitos y horarios para el domingo

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará este domingo a las 9 la segunda edición de 'SMT Corre' desde el Palacio de los Deportes para atletas y aficionados.
- El evento contempla circuitos de 21, 10 y 3 km. Para garantizar la seguridad, se desplegará un amplio operativo de tránsito con cortes en el microcentro y Av. Mate de Luna.
- La jornada deportiva busca consolidar el running en la capital tucumana, afectando el tránsito dominical y concluyendo con shows en vivo y sorteos en el Parque 9 de Julio.
Este domingo se desarrollará la segunda edición de “SMT Corre”, el evento que congregará a atletas profesionales y aficionados en tres distancias: 21 km, 10 km y una instancia participativa de 3 km. La largada está prevista para las 9 desde el Palacio de los Deportes (avenida Coronel Suárez al 300).
Con el objetivo de que la competencia se desarrolle con seguridad, la Municipalidad capitalina diagramó un importante operativo de tránsito que afectará la circulación en los principales puntos de la ciudad.
Circuitos y recorridos: por dónde pasarán los atletas
La competencia tendrá su epicentro en el Parque 9 de Julio, pero se extenderá por gran parte de la capital según la categoría:
Av. Coronel Suárez y Pista del Autódromo
Av. Coronel Suárez y Gobernador del Campo
Av. Gobernador del Campo y Guiraldes
Av. Gobernador del Campo y Rafael Obligado
Av. Gobernador del Campo y José Hernández
Av. Gobernador del Campo y Justo de la Vega
Av. Gobernador del Campo y Luis F. Nougués
Av. Gobernador del Campo y Av. Soldati
Av. Soldati y Próspero García
Av. Soldati y Estados Unidos
Av. Soldati y Honduras
Av. Soldati y Guatemala
Av. Soldati y Amadeo Jacques
Av. Soldati y Francia
Av. Avellaneda y Francia
Mendoza y Av. Avellaneda
Mendoza y Balcarce
Mendoza y Virgen de la Merced
Mendoza y 25 de Mayo
Mendoza y Maipú Córdoba y Salta
San Martín y Salta
Salta y 24 de Septiembre
San Martín y José Colombres
Crisostomo Álvarez y Bernabé Aráoz
San Martín y Catamarca
Jujuy y Lavalle
San Luis y Lavalle
Bernabé Aráoz y Lavalle
San Martín y Av. América
Av. Mate de Luna y Camino del Perú
Av. Mate de Luna y Av. Adolfo de la Vega
Crisostomo Álvarez y Amador Lucero
Av. Alem y San Lorenzo
Av. Mitre y San Martín
Av. Mate de Luna y Colón
Lavalle y Congreso
Av. Sáenz Peña y Charcas
Rotonda Av. Bernabé Aráoz y Av. Soldati
La duración de los cortes dependerá del progreso de la competencia.
Agentes de tránsito y de distintas áreas operativas realizarán un operativo durante toda la jornada para ordenar la circulación y resguardar la integridad física de todos los participantes.
Los detalles de los circuitos
Media maratón de 21 km: Los atletas recorrerán avenidas Coronel Suárez, Gobernador del Campo y Soldati, calle San Martín, 24 de Septiembre y avenida Mate de Luna hasta el Camino del Perú, donde emprenderán el regreso por avenida Mate de Luna, San Luis, Lavalle, Congreso, 24 de Septiembre y calles internas del Parque 9 de Julio, hasta llegar a la meta en el Palacio de los Deportes.
Carrera 10 km: El circuito incluye avenida Coronel Suárez, Gobernador del Campo, Soldati, calle San Martín y Jujuy. El regreso será por calle Lavalle, Congreso, 24 de Septiembre y calles internas del Parque 9 de Julio, hasta llegar nuevamente al Palacio de los Deportes.
Carrera de 3 km: comenzará en el Palacio de los Deportes y recorrerá calles aledañas.
Un cierre a pura fiesta
Tras finalizar la carrera del domingo y coronar a los ganadores en la ceremonia de premiación, la jornada continuará en el Palacio de los Deportes con, importantes sorteos entre todos los participantes y un show musical en vivo para finalizar una jornada única en el principal pulmón verde de nuestra ciudad.
Entrega de kits
El sábado 25 de julio, de 14 a 19, en el Palacio de los Deportes, se realizará la entrega de kits deportivos a los competidores inscriptos. La previa se vivirá con punto fotográfico, música en vivo y puestos gastronómicos.