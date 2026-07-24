DeportesMás deportes

"SMT Corre": guía completa de cortes de tránsito, circuitos y horarios para el domingo

La capital tucumana recibirá a los corredores en la segunda edición de la media maratón. Habrá interrupciones vehiculares en el Parque 9 de Julio, el microcentro y la avenida Mate de Luna.

SMT Corre: guía completa de cortes de tránsito, circuitos y horarios para el domingo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará este domingo a las 9 la segunda edición de 'SMT Corre' desde el Palacio de los Deportes para atletas y aficionados.
  • El evento contempla circuitos de 21, 10 y 3 km. Para garantizar la seguridad, se desplegará un amplio operativo de tránsito con cortes en el microcentro y Av. Mate de Luna.
  • La jornada deportiva busca consolidar el running en la capital tucumana, afectando el tránsito dominical y concluyendo con shows en vivo y sorteos en el Parque 9 de Julio.
Resumen generado con IA

Este domingo se desarrollará la segunda edición de “SMT Corre”, el evento que congregará a atletas profesionales y aficionados en tres distancias: 21 km, 10 km y una instancia participativa de 3 km. La largada está prevista para las 9 desde el Palacio de los Deportes (avenida Coronel Suárez al 300).

"SMT Corre 2026": guía completa para la gran fiesta del running en la capital tucumana

SMT Corre 2026: guía completa para la gran fiesta del running en la capital tucumana

Con el objetivo de que la competencia se desarrolle con seguridad, la Municipalidad capitalina diagramó un importante operativo de tránsito que afectará la circulación en los principales puntos de la ciudad.

"SMT Corre 2026": últimos días para inscribirse en la gran cita deportiva de la capital

SMT Corre 2026: últimos días para inscribirse en la gran cita deportiva de la capital

Circuitos y recorridos: por dónde pasarán los atletas

La competencia tendrá su epicentro en el Parque 9 de Julio, pero se extenderá por gran parte de la capital según la categoría:

Av. Coronel Suárez y Pista del Autódromo
Av. Coronel Suárez y Gobernador del Campo
Av. Gobernador del Campo y Guiraldes
Av. Gobernador del Campo y Rafael Obligado
Av. Gobernador del Campo y José Hernández
Av. Gobernador del Campo y Justo de la Vega
Av. Gobernador del Campo y Luis F. Nougués
Av. Gobernador del Campo y Av. Soldati
Av. Soldati y Próspero García
Av. Soldati y Estados Unidos
Av. Soldati y Honduras
Av. Soldati y Guatemala
Av. Soldati y Amadeo Jacques
Av. Soldati y Francia
Av. Avellaneda y Francia
Mendoza y Av. Avellaneda
Mendoza y Balcarce
Mendoza y Virgen de la Merced
Mendoza y 25 de Mayo
Mendoza y Maipú Córdoba y Salta
San Martín y Salta
Salta y 24 de Septiembre
San Martín y José Colombres
Crisostomo Álvarez y Bernabé Aráoz
San Martín y Catamarca
Jujuy y Lavalle
San Luis y Lavalle
Bernabé Aráoz y Lavalle
San Martín y Av. América
Av. Mate de Luna y Camino del Perú
Av. Mate de Luna y Av. Adolfo de la Vega
Crisostomo Álvarez y Amador Lucero
Av. Alem y San Lorenzo
Av. Mitre y San Martín
Av. Mate de Luna y Colón
Lavalle y Congreso
Av. Sáenz Peña y Charcas
Rotonda Av. Bernabé Aráoz y Av. Soldati

La duración de los cortes dependerá del progreso de la competencia.

Agentes de tránsito y de distintas áreas operativas realizarán un operativo durante toda la jornada para ordenar la circulación y resguardar la integridad física de todos los participantes.

Los detalles de los circuitos

Media maratón de 21 km: Los atletas recorrerán avenidas Coronel Suárez, Gobernador del Campo y Soldati, calle San Martín, 24 de Septiembre y avenida Mate de Luna hasta el Camino del Perú, donde emprenderán el regreso por avenida Mate de Luna, San Luis, Lavalle, Congreso, 24 de Septiembre y calles internas del Parque 9 de Julio, hasta llegar a la meta en el Palacio de los Deportes.

Carrera 10 km: El circuito incluye avenida Coronel Suárez, Gobernador del Campo, Soldati, calle San Martín y Jujuy. El regreso será por calle Lavalle, Congreso, 24 de Septiembre y calles internas del Parque 9 de Julio, hasta llegar nuevamente al Palacio de los Deportes.

Carrera de 3 km: comenzará en el Palacio de los Deportes y recorrerá calles aledañas.

Un cierre a pura fiesta

Tras finalizar la carrera del domingo y coronar a los ganadores en la ceremonia de premiación, la jornada continuará en el Palacio de los Deportes con, importantes sorteos entre todos los participantes y un show musical en vivo para finalizar una jornada única en el principal pulmón verde de nuestra ciudad.

Entrega de kits

El sábado 25 de julio, de 14 a 19, en el Palacio de los Deportes, se realizará la entrega de kits deportivos a los competidores inscriptos. La previa se vivirá con punto fotográfico, música en vivo y puestos gastronómicos.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
SMT Corre 2026: últimos días para inscribirse en la gran cita deportiva de la capital

"SMT Corre 2026": últimos días para inscribirse en la gran cita deportiva de la capital

SMT Corre 2026: guía completa para la gran fiesta del running en la capital tucumana

"SMT Corre 2026": guía completa para la gran fiesta del running en la capital tucumana

Lo más popular
Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires
1

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino
2

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino

La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent
3

La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones
4

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana
5

Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

Ranking notas premium
Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
1

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
2

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
3

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores
4

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
5

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Más Noticias
Qué significa el video que subió el hermano de “Dibu” Martínez y que alimenta las teorías conspirativas

Qué significa el video que subió el hermano de “Dibu” Martínez y que alimenta las teorías conspirativas

La inesperada definición de Ángel Di María sobre el futuro de Messi y Scaloni en la Selección argentina

La inesperada definición de Ángel Di María sobre el futuro de Messi y Scaloni en la Selección argentina

Leandro Paredes negó un complot en la final y puso en duda su continuidad en la Selección

Leandro Paredes negó un complot en la final y puso en duda su continuidad en la Selección

Merentiel le dio el triunfo a Boca ante O'Higgins en un partido que sufrió más de la cuenta

Merentiel le dio el triunfo a Boca ante O'Higgins en un partido que sufrió más de la cuenta

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

Quién era Bruno Betancor, el exfutbolista de Peñarol que murió a los 22 años

Quién era Bruno Betancor, el exfutbolista de Peñarol que murió a los 22 años

Juega en Tucumán Rugby, vuelve a una concentración nacional Sub-16 y descubrió que la confianza también se entrena

Juega en Tucumán Rugby, vuelve a una concentración nacional Sub-16 y descubrió que la confianza también se entrena

Juega en Jockey, volvió a ser convocada a una concentración nacional Sub-16 y sueña con ser una Leona

Juega en Jockey, volvió a ser convocada a una concentración nacional Sub-16 y sueña con ser una Leona

Comentarios