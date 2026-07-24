"SMT Corre": guía completa de cortes de tránsito, circuitos y horarios para el domingo

Av. Coronel Suárez y Pista del Autódromo

Av. Coronel Suárez y Gobernador del Campo

Av. Gobernador del Campo y Guiraldes

Av. Gobernador del Campo y Rafael Obligado

Av. Gobernador del Campo y José Hernández

Av. Gobernador del Campo y Justo de la Vega

Av. Gobernador del Campo y Luis F. Nougués

Av. Gobernador del Campo y Av. Soldati

Av. Soldati y Próspero García

Av. Soldati y Estados Unidos

Av. Soldati y Honduras

Av. Soldati y Guatemala

Av. Soldati y Amadeo Jacques

Av. Soldati y Francia

Av. Avellaneda y Francia

Mendoza y Av. Avellaneda

Mendoza y Balcarce

Mendoza y Virgen de la Merced

Mendoza y 25 de Mayo

Mendoza y Maipú Córdoba y Salta

San Martín y Salta

Salta y 24 de Septiembre

San Martín y José Colombres

Crisostomo Álvarez y Bernabé Aráoz

San Martín y Catamarca

Jujuy y Lavalle

San Luis y Lavalle

Bernabé Aráoz y Lavalle

San Martín y Av. América

Av. Mate de Luna y Camino del Perú

Av. Mate de Luna y Av. Adolfo de la Vega

Crisostomo Álvarez y Amador Lucero

Av. Alem y San Lorenzo

Av. Mitre y San Martín

Av. Mate de Luna y Colón

Lavalle y Congreso

Av. Sáenz Peña y Charcas

Rotonda Av. Bernabé Aráoz y Av. Soldati