"SMT Corre 2026": últimos días para inscribirse en la gran cita deportiva de la capital

Requisitos de salud y cronograma del evento

La seguridad de los atletas es una prioridad, por lo que existen requisitos estrictos para la acreditación. La entrega de kits se realizará el sábado 25 de julio, de 15 a 19, en el Palacio de los Deportes. Cada corredor deberá presentarse con su DNI, la Declaración Jurada firmada y, fundamentalmente, el Certificado de Apto Médico emitido dentro de los 30 días previos a la carrera. En el caso de los menores de 18 años, se exigirá además la autorización de padres o tutores.