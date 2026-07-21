"SMT Corre 2026": últimos días para inscribirse en la gran cita deportiva de la capital

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organiza la maratón SMT Corre el 26 de julio en el Parque 9 de Julio para promover el deporte y reunir a miles de atletas.
- El evento ofrece recorridos de 21K, 10K y 3K con dos millones de pesos en premios. Las inscripciones son online con descuento y exigen certificado médico para participar.
- Esta edición busca consolidar a San Miguel de Tucumán como referente del calendario deportivo regional, promoviendo el turismo y el bienestar de la comunidad local.
San Miguel de Tucumán se prepara para una de las jornadas atléticas más esperadas del año. El próximo domingo 26 de julio, a partir de las 9, se largará una nueva edición de la "SMT Corre", la maratón organizada por la Municipalidad capitalina que promete reunir a miles de corredores en el Parque 9 de Julio. Con el Palacio de los Deportes como punto de partida y llegada, el evento busca consolidarse como un referente del calendario deportivo regional.
Tres distancias y más de $2.000.000 en premios
La competencia está diseñada para atraer tanto a atletas profesionales como a aficionados y familias. La propuesta se divide en tres modalidades: los 21K (media maratón) y los 10K, ambas con carácter competitivo, y una instancia participativa de 3K pensada para todas las edades, donde cada corredor que cruce la meta recibirá su medalla "finisher".
El incentivo económico es uno de los grandes atractivos de este año, con una bolsa de premios que supera los $2 millones. En la categoría de 21K, los ganadores recibirán $600.000 (1° puesto), $400.000 (2°) y $200.000 (3°). Por su parte, en la distancia de 10K, los premios serán de $400.000, $200.000 y $100.000, respectivamente. Además, se entregarán trofeos por categorías divididas por edades cada cinco años.
Inscripción online y beneficios exclusivos
Para aquellos que aún no se han registrado, el proceso es totalmente digital a través del sitio oficial (https://smtcorre.smt.gob.ar). Un dato clave para los interesados es la bonificación especial: la organización ofrece un 15% de descuento en la tarifa de inscripción. Para acceder al mismo, el usuario debe tildar la opción "Con descuento" al momento de completar el formulario web.
El pago de la inscripción no solo garantiza el lugar en la largada, sino que incluye el kit oficial con la remera del evento, la cual es de uso obligatorio. Durante la carrera, los participantes contarán con puestos estratégicos de hidratación que ofrecerán agua, frutas y bebidas isotónicas para asegurar el bienestar de todos los competidores durante el trayecto.
Requisitos de salud y cronograma del evento
La seguridad de los atletas es una prioridad, por lo que existen requisitos estrictos para la acreditación. La entrega de kits se realizará el sábado 25 de julio, de 15 a 19, en el Palacio de los Deportes. Cada corredor deberá presentarse con su DNI, la Declaración Jurada firmada y, fundamentalmente, el Certificado de Apto Médico emitido dentro de los 30 días previos a la carrera. En el caso de los menores de 18 años, se exigirá además la autorización de padres o tutores.
La jornada del domingo no terminará con el último corredor en la meta. Tras la ceremonia de premiación, el Parque 9 de Julio se transformará en un escenario de festejo con sorteos y un espectáculo de música en vivo para agasajar a los participantes y sus familias. Aquellos interesados en conocer el detalle de los circuitos o descargar el reglamento completo pueden hacerlo directamente en la plataforma web del evento.