"SMT Corre 2026": guía completa para la gran fiesta del running en la capital tucumana

El próximo domingo 26 de julio, la capital tucumana volverá a vibrar con una nueva edición del “SMT Corre”. El evento, organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a través de sus direcciones de Deportes y Relaciones Institucionales, promete convertir al Parque 9 de Julio en el epicentro del deporte regional con una convocatoria que combina competencia de élite y recreación familiar.