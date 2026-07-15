DeportesMás deportes

"SMT Corre 2026": guía completa para la gran fiesta del running en la capital tucumana

Durante la competencia, el municipio dispondrá de un operativo de asistencia que incluye puestos de hidratación con agua, bebidas isotónicas y frutas en puntos estratégicos del recorrido y en la zona de recuperación.

SMT Corre 2026: guía completa para la gran fiesta del running en la capital tucumana
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizará la carrera "SMT Corre 2026" el domingo 26 de julio en el Parque 9 de Julio, buscando promover el deporte en la región.
  • La competencia contará con circuitos de 21K, 10K y 3K. Los interesados deben inscribirse online y presentar apto médico obligatorio para retirar sus kits el sábado previo.
  • Con más de dos millones de pesos en premios y un show de cierre, el evento busca consolidarse como un hito deportivo clave para el turismo y la salud en la provincia.
Resumen generado con IA

El próximo domingo 26 de julio, la capital tucumana volverá a vibrar con una nueva edición del “SMT Corre”. El evento, organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a través de sus direcciones de Deportes y Relaciones Institucionales, promete convertir al Parque 9 de Julio en el epicentro del deporte regional con una convocatoria que combina competencia de élite y recreación familiar.

Tres distancias para todos los niveles e inscripciones con beneficios

La jornada comenzará puntualmente a las 9 con largada y llegada en el emblemático Palacio de los Deportes. La organización diseñó tres modalidades para asegurar la participación de toda la comunidad: los circuitos competitivos de 21K (media maratón) y 10K, ambos cronometrados profesionalmente, y una instancia participativa de 3K, donde todos los que crucen la meta recibirán su medalla "finisher".

Las inscripciones ya están disponibles de manera exclusiva en el sitio web (https://smtcorre.smt.gob.ar). Un dato clave para los interesados es que se puede acceder a un descuento del 15% en el valor del trámite seleccionando la opción "Con descuento" al momento de completar el formulario online.

Entrega de kits y requisitos de salud obligatorios

La acreditación y entrega de los kits oficiales (que incluyen la remera de uso obligatorio) se llevará a cabo el sábado 25 de julio, de 15 a 19, también en el Palacio de los Deportes. Para retirar el material, los corredores deberán presentar sin excepción la siguiente documentación:

- DNI original.

- Certificado de apto médico (emitido dentro de los 30 días previos a la carrera).

- Declaración jurada de deslinde de responsabilidad.

- Autorización de padres o tutores en caso de participantes menores de 18 años.

Durante la competencia, el municipio dispondrá de un operativo de asistencia que incluye puestos de hidratación con agua, bebidas isotónicas y frutas en puntos estratégicos del recorrido y en la zona de recuperación.

Una bolsa de premios millonaria y cierre con espectáculo

La edición 2026 del SMT Corre destaca por su fuerte incentivo económico, con más de $2.000.000 en premios a repartir entre los ganadores de la clasificación general. Los podios de los 21K recibirán $600.000, $400.000 y $200.000 respectivamente, mientras que en los 10K los premios serán de $400.000, $200.000 y $100.000. Además, se entregarán trofeos por categorías divididas cada cinco años.

Más allá de la competencia, el evento busca ser una experiencia integral para la familia. Una vez finalizada la etapa deportiva, se realizarán importantes sorteos entre todos los inscriptos y la jornada culminará con un gran show musical en vivo.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presunto enriquecimiento ilícito: “La casa no es de la intendenta”, afirmó la defensa de Raquel Graneros
1

Presunto enriquecimiento ilícito: “La casa no es de la intendenta”, afirmó la defensa de Raquel Graneros

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
2

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98
3

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Murió Catalina Giraldo: la última entrevista de la colombiana que logró la eutanasia por un trastorno de salud mental
4

Murió Catalina Giraldo: la última entrevista de la colombiana que logró la eutanasia por un trastorno de salud mental

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986
5

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Ranking notas premium
Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
1

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
2

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus
3

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus

Argentina y México: duele la enemistad que crece
4

Argentina y México: duele la enemistad que crece

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
5

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

Más Noticias
La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Murió Luisana Schönberger, joven promesa del tenis argentino a los 16 años durante los festejos por el triunfo de la Selección

Murió Luisana Schönberger, joven promesa del tenis argentino a los 16 años durante los festejos por el triunfo de la Selección

Scaloni desmintió el video viral sobre su charla con Paredes y explicó por qué escucha a sus jugadores en pleno partido

Scaloni desmintió el video viral sobre su charla con Paredes y explicó por qué escucha a sus jugadores en pleno partido

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado

Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado

Comentarios