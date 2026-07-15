"SMT Corre 2026": guía completa para la gran fiesta del running en la capital tucumana
Durante la competencia, el municipio dispondrá de un operativo de asistencia que incluye puestos de hidratación con agua, bebidas isotónicas y frutas en puntos estratégicos del recorrido y en la zona de recuperación.
Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizará la carrera "SMT Corre 2026" el domingo 26 de julio en el Parque 9 de Julio, buscando promover el deporte en la región.
- La competencia contará con circuitos de 21K, 10K y 3K. Los interesados deben inscribirse online y presentar apto médico obligatorio para retirar sus kits el sábado previo.
- Con más de dos millones de pesos en premios y un show de cierre, el evento busca consolidarse como un hito deportivo clave para el turismo y la salud en la provincia.
El próximo domingo 26 de julio, la capital tucumana volverá a vibrar con una nueva edición del “SMT Corre”. El evento, organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a través de sus direcciones de Deportes y Relaciones Institucionales, promete convertir al Parque 9 de Julio en el epicentro del deporte regional con una convocatoria que combina competencia de élite y recreación familiar.
Tres distancias para todos los niveles e inscripciones con beneficios
La jornada comenzará puntualmente a las 9 con largada y llegada en el emblemático Palacio de los Deportes. La organización diseñó tres modalidades para asegurar la participación de toda la comunidad: los circuitos competitivos de 21K (media maratón) y 10K, ambos cronometrados profesionalmente, y una instancia participativa de 3K, donde todos los que crucen la meta recibirán su medalla "finisher".
Las inscripciones ya están disponibles de manera exclusiva en el sitio web (https://smtcorre.smt.gob.ar). Un dato clave para los interesados es que se puede acceder a un descuento del 15% en el valor del trámite seleccionando la opción "Con descuento" al momento de completar el formulario online.
Entrega de kits y requisitos de salud obligatorios
La acreditación y entrega de los kits oficiales (que incluyen la remera de uso obligatorio) se llevará a cabo el sábado 25 de julio, de 15 a 19, también en el Palacio de los Deportes. Para retirar el material, los corredores deberán presentar sin excepción la siguiente documentación:
- DNI original.
- Certificado de apto médico (emitido dentro de los 30 días previos a la carrera).
- Declaración jurada de deslinde de responsabilidad.
- Autorización de padres o tutores en caso de participantes menores de 18 años.
Durante la competencia, el municipio dispondrá de un operativo de asistencia que incluye puestos de hidratación con agua, bebidas isotónicas y frutas en puntos estratégicos del recorrido y en la zona de recuperación.
Una bolsa de premios millonaria y cierre con espectáculo
La edición 2026 del SMT Corre destaca por su fuerte incentivo económico, con más de $2.000.000 en premios a repartir entre los ganadores de la clasificación general. Los podios de los 21K recibirán $600.000, $400.000 y $200.000 respectivamente, mientras que en los 10K los premios serán de $400.000, $200.000 y $100.000. Además, se entregarán trofeos por categorías divididas cada cinco años.
Más allá de la competencia, el evento busca ser una experiencia integral para la familia. Una vez finalizada la etapa deportiva, se realizarán importantes sorteos entre todos los inscriptos y la jornada culminará con un gran show musical en vivo.