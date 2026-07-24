Política

Concepción reclama una nueva Ley de Coparticipación y presiona a la Corte para que falle sobre su demanda

El intendente Alejandro Molinuevo cuestionó el actual sistema de distribución de fondos provinciales, aseguró que el esquema vigente es "obsoleto, arbitrario e inequitativo".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, reclamó a la Corte de Tucumán fallar por la coparticipación para reformar un sistema que considera arbitrario e inequitativo.
  • La demanda judicial se inició tras agotar las vías administrativas. El municipio dejó el Pacto Social en 2024 y denuncia que la Provincia no distribuye Ingresos Brutos.
  • Un fallo favorable sentaría un precedente similar a los de La Rioja y Santiago del Estero, garantizando mayor autonomía financiera para todos los municipios tucumanos.
Resumen generado con IA

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, volvió a reclamar una reforma integral del sistema de coparticipación provincial y pidió que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dicte sentencia en la causa iniciada por el municipio. Según sostuvo en diálogo con LA GACETA, el régimen vigente responde a una lógica transitoria creada hace décadas, pero terminó consolidándose de manera permanente, afectando la autonomía financiera de las comunas y municipios.

El jefe municipal explicó que el reclamo comenzó por la vía administrativa, mediante presentaciones en la Legislatura y pedidos formales para impulsar una nueva ley de coparticipación. Sin embargo, al no obtener respuestas, la Municipalidad decidió acudir a la Justicia.

Mansilla llevó tranquilidad tras la operación de Jaldo: “La Provincia sigue funcionando con normalidad institucional”

Mansilla llevó tranquilidad tras la operación de Jaldo: “La Provincia sigue funcionando con normalidad institucional”

"Queremos una nueva ley de coparticipación de impuestos. La actual viene del siglo pasado, es un sistema obsoleto, arbitrario y no equitativo", afirmó.

Un fallo que aún espera definición

Molinuevo reveló que la causa ya se encuentra en condiciones de ser resuelta por la Corte Suprema provincial. Incluso contó que fue informado de que dos de los vocales ya emitieron su voto y que resta únicamente la decisión del presidente del máximo tribunal.

"La justicia tardía no es justicia", expresó al cuestionar la demora en el dictado de la sentencia, motivo por el cual el municipio decidió hacer pública la situación. El intendente sostuvo que el reclamo no busca beneficiar exclusivamente a Concepción, sino que apunta a todos los municipios tucumanos.

Cómo evoluciona la salud de Osvaldo Jaldo tras la colocación de un stent: qué explicó el ministro Luis Medina Ruiz

Cómo evoluciona la salud de Osvaldo Jaldo tras la colocación de un stent: qué explicó el ministro Luis Medina Ruiz

"Estoy seguro de que una nueva ley de coparticipación, donde se distribuyan todos los impuestos provinciales, va a traer mayor autonomía y beneficios para todos los municipios, sin importar el color político", señaló.

El cuestionamiento al Pacto Social

Uno de los principales argumentos de la demanda judicial está relacionado con el denominado Pacto Social, mecanismo mediante el cual los municipios cedieron el manejo de sus recursos a la Provincia a cambio de garantizar el pago de salarios durante una crisis financiera.

Molinuevo recordó que ese acuerdo había sido concebido como una medida excepcional y por un plazo de un año, pero terminó convirtiéndose en un esquema permanente.

"Era un remedio transitorio y se instaló para siempre. Desde entonces, el Gobierno provincial pasó a manejar los recursos de municipios y comunas", sostuvo.

En ese sentido, recordó que Concepción abandonó formalmente el Pacto Social el 1 de enero de 2024, convencido de que la autonomía municipal constituye un principio protegido tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución de Tucumán.

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo

"El impuesto que más recauda no se distribuye"

El intendente también cuestionó los criterios actuales de reparto de los recursos provinciales. Según explicó, en Tucumán los municipios reciben un porcentaje inferior al promedio nacional y, además, no participan de la distribución del principal tributo provincial.

"El impuesto que más recauda la Provincia, Ingresos Brutos, que representa alrededor del 85% de la masa tributaria provincial, no se coparticipa. Ese es uno de los grandes problemas", afirmó.

Además, aseguró que el porcentaje que reciben los municipios tucumanos ronda el 13%, mientras que en otras provincias el promedio alcanza el 20%.

Relación "interrumpida" con la Provincia

Consultado sobre el vínculo institucional con el Gobierno provincial, Molinuevo aseguró que actualmente está "totalmente interrumpido".

Explicó que realizó reiterados pedidos de audiencia al gobernador Osvaldo Jaldo y al ministro del Interior, Darío Monteros, tanto mediante notas formales como a través de llamados y mensajes, pero aseguró que no obtuvo respuestas.

Entre los temas que pretendía abordar mencionó la reactivación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Concepción, una obra nacional que, según indicó, quedó paralizada cuando registraba un avance cercano al 80%.

Antecedentes nacionales

Molinuevo manifestó que existen antecedentes favorables para el planteo judicial de Concepción. Citó los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas impulsadas por los municipios de La Banda, en Santiago del Estero, y de la ciudad de La Rioja, donde se ordenó a las legislaturas provinciales dictar una nueva ley de coparticipación en un plazo determinado.

"Son casos muy similares al nuestro y marcan un antecedente importante", sostuvo.

Por último, el intendente reconoció que percibe un deterioro en la relación política con el Gobierno provincial desde que comenzó a construir acuerdos con sectores vinculados a La Libertad Avanza, aunque aclaró que continúa siendo afiliado y dirigente de la Unión Cívica Radical. Asimismo, ratificó su buena relación con Roberto Sánchez y aseguró que ambos buscarán alcanzar consensos para fortalecer a la oposición de cara a las próximas elecciones.

Temas ConcepciónAlejandro Molinuevo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires
1

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino
2

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino

La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent
3

La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones
4

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana
5

Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

Ranking notas premium
Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
1

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
2

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
3

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores
4

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
5

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Más Noticias
La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent

La salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent

El arco político tucumano se unió en mensajes de apoyo a Jaldo tras su intervención quirúrgica

El arco político tucumano se unió en mensajes de apoyo a Jaldo tras su intervención quirúrgica

Arancelamiento a extranjeros: el proyecto de LLA y el ejemplo de las provincias que ya lo aplican

Arancelamiento a extranjeros: el proyecto de LLA y el ejemplo de las provincias que ya lo aplican

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

A qué se dedica Carla, la hermana menor de Antonela Roccuzzo que lleva una vida alejada de la fama

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

Mansilla, al frente del PE, se reunió con Monteros: los temas que trataron

Mansilla, al frente del PE, se reunió con Monteros: los temas que trataron

Comentarios