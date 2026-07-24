Concepción reclama una nueva Ley de Coparticipación y presiona a la Corte para que falle sobre su demanda

Antecedentes nacionales

Molinuevo manifestó que existen antecedentes favorables para el planteo judicial de Concepción. Citó los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas impulsadas por los municipios de La Banda, en Santiago del Estero, y de la ciudad de La Rioja, donde se ordenó a las legislaturas provinciales dictar una nueva ley de coparticipación en un plazo determinado.