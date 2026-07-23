Polémica en el Mundial 2026: un informe detectó siete "alertas amarillas" por apuestas sospechosas y contradijo a la FIFA

El primero involucra al delantero estadounidense Folarin Balogun. Tras ser expulsado frente a Bosnia, la FIFA suspendió su sanción y le permitió disputar el siguiente partido ante Bélgica. Lo llamativo, según el Grupo de Copenhague, fue que la plataforma de predicciones Polymarket abrió una apuesta específica sobre si el atacante jugaría ese encuentro el mismo día de su expulsión, algo que no ocurrió con ninguno de los otros 14 futbolistas expulsados durante el Mundial. Por ese motivo, el organismo solicitó una explicación formal a la FIFA.