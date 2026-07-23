Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección con una emotiva carta: "Hasta siempre"

Nicolás Otamendi le puso punto final a una de las etapas más importantes de su carrera. A pocos días de la final del Mundial 2026, el defensor anunció su retiro de la Selección con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, acompañada por un video que repasa algunos de los momentos más destacados de su trayectoria con la camiseta albiceleste.