Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección con una emotiva carta: "Hasta siempre"
El defensor puso fin a una etapa histórica en la "Albiceleste" tras disputar su último partido en la final del Mundial 2026. Publicó un video con sus mejores momentos y un mensaje de despedida cargado de emoción y agradecimiento.
Resumen para apurados
- Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección Argentina tras disputar la final del Mundial 2026 frente a España, mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.
- Campeón en Qatar 2022 y pilar de la era Scaloni, el defensor cerró su trayectoria albiceleste publicando una carta y un video que repasa los momentos más destacados de su carrera.
- Su salida marca el fin del ciclo de un histórico referente y deja un legado de entrega, guiando el recambio generacional hacia los futuros desafíos del conjunto nacional.
Nicolás Otamendi le puso punto final a una de las etapas más importantes de su carrera. A pocos días de la final del Mundial 2026, el defensor anunció su retiro de la Selección con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, acompañada por un video que repasa algunos de los momentos más destacados de su trayectoria con la camiseta albiceleste.
El zaguero, campeón del mundo en Qatar 2022 y uno de los referentes del ciclo de Lionel Scaloni, confirmó que el partido decisivo frente a España fue el último con la Selección.
"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera", comenzó el mensaje que rápidamente conmovió a los hinchas argentinos.
"El privilegio más grande que me dio el fútbol"
En su despedida, Otamendi recordó el sueño que persiguió desde niño y el orgullo que significó representar al país durante tantos años.
"Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina. Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", escribió.
El defensor también hizo referencia al cierre de su ciclo, que coincidió con la final del Mundial.
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"El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo", expresó.
"Nunca me guardé una gota de esfuerzo"
A lo largo del mensaje, el exjugador de Vélez, Manchester City y Benfica aseguró que deja la Selección con la tranquilidad de haber entregado todo dentro de la cancha.
"Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida", sostuvo.
El agradecimiento a los hinchas y a su familia
Uno de los pasajes más emotivos estuvo dedicado al público argentino, al que agradeció por el apoyo recibido durante toda su carrera.
"Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño", afirmó.
También tuvo palabras para su familia, a la que definió como el sostén de toda su carrera.
"Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos", escribió.
Un mensaje para la nueva generación
Antes de cerrar su despedida, Otamendi dejó un mensaje dirigido a los futbolistas que continuarán defendiendo la camiseta de la Selección Argentina.
"Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes", señaló.
Finalmente, resumió el sentimiento que lo acompañará para siempre.
"Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección", escribió.
Con ese mensaje, acompañado por imágenes de sus grandes momentos con la "Albiceleste", Nicolás Otamendi cerró una etapa inolvidable en la historia reciente de la Selección Argentina, en la que se convirtió en uno de los referentes de una generación que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar antes de disputar una nueva final del mundo en 2026.