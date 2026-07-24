Detuvieron en EEUU el presunto femicida de la modelo argentina Agostina Jalabert

Reverter se encontraba bajo el radar de las autoridades desde el 18 de febrero de 2023, pero su situación procesal se agravó en enero de este año, cuando Interpol emitió una alerta roja. La organización internacional detalló que el sospechoso habría golpeado a Jalabert en su domicilio de Playa del Carmen para luego estrangularla. Según la acusación, Reverter utilizó un cinturón para simular un suicidio, intentando engañar a los peritos en la escena del crimen.