Seguridad

Detuvieron en EEUU el presunto femicida de la modelo argentina Agostina Jalabert

Juan Manuel Reverter, quien permanecía prófugo desde febrero de 2023, fue capturado en Oregon tras un operativo conjunto.

Juan Manuel Reverter y Agostina Jalabert eran novios.
Juan Manuel Reverter y Agostina Jalabert eran novios.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Manuel Reverter fue detenido en EE. UU. acusado del femicidio de su expareja, la modelo argentina Agostina Jalabert, ocurrido en febrero de 2023 en México.
  • Inicialmente catalogada como suicidio en México, la causa se reabrió como femicidio tras peritajes privados que probaron un ataque previo y derivaron en la alerta roja.
  • Reverter enfrentará un proceso de extradición a México para ser juzgado por femicidio, marcando un avance decisivo en la búsqueda de justicia para la familia Jalabert.
Resumen generado con IA

Tras casi un año y medio de búsqueda intensa, la justicia alcanzó a Juan Manuel Reverter. El exnovio de Agostina Jalabert y principal sospechoso de su femicidio fue detenido en Estados Unidos. Reverter era buscado internacionalmente luego de que la investigación por la muerte de la modelo argentina diera un giro radical, al pasar de ser caratulada como un suicidio a un asesinato con alevosía.

Interpol emitió una alerta roja para capturar al ex novio de una modelo argentina hallada muerta en México

Interpol emitió una alerta roja para capturar al ex novio de una modelo argentina hallada muerta en México

Un operativo internacional en el estado de Oregon

La detención se produjo alrededor de las 7.30 en el condado de Deschutes, estado de Oregon. El arresto fue el resultado de una coordinación estratégica entre el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), Interpol Washington, el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza.

Agostina Jalabert vivía en México desde hace seis meses. Agostina Jalabert vivía en México desde hace seis meses.

Reverter se encontraba bajo el radar de las autoridades desde el 18 de febrero de 2023, pero su situación procesal se agravó en enero de este año, cuando Interpol emitió una alerta roja. La organización internacional detalló que el sospechoso habría golpeado a Jalabert en su domicilio de Playa del Carmen para luego estrangularla. Según la acusación, Reverter utilizó un cinturón para simular un suicidio, intentando engañar a los peritos en la escena del crimen.

Del presunto suicidio al hallazgo de un escenario criminal

Agostina Jalabert, de 31 años y oriunda de Carmen de Patagones, se había mudado a México para impulsar su carrera de modelo. Su vida terminó abruptamente en el departamento que compartía con Reverter, quien se había instalado allí meses antes con la intención de retomar la relación.

El caso fue inicialmente desestimado por las autoridades locales como una decisión voluntaria de la víctima. Sin embargo, la persistencia de la familia y la contratación de peritos forenses privados permitieron demostrar que el cuerpo presentaba signos de lucha y lesiones incompatibles con un suicidio. 

"Hubo un gran esfuerzo para revertir la hipótesis inicial. Siempre tuvimos la sospecha de que la historia no era como la contaba el ahora detenido", explicó Germán Jalabert, tío de la joven. El cambio de fiscal en Quintana Roo fue la pieza clave para que la causa fuera recaratulada como femicidio y se ordenara la captura internacional.

El alivio de la familia

La noticia de la captura generó un impacto inmediato en el entorno de la modelo. Sus hermanas, Camila y Candela -esta última fue quien halló el cuerpo en aquel trágico febrero-, expresaron su alivio a través de las redes sociales. "Tres años contados en horas esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos", manifestaron en un emotivo mensaje.

El proceso ahora continuará con los trámites de extradición para que Reverter sea trasladado a México, donde deberá enfrentar los cargos por el femicidio. Para la familia Jalabert, la detención representa el cierre de una etapa de impunidad y el comienzo de un juicio que buscará determinar la responsabilidad definitiva del hombre que, hasta hoy, logró evadir a la ley cruzando fronteras.

Temas MéxicoEstados UnidosFemicidio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Interpol emitió una alerta roja para capturar al ex novio de una modelo argentina hallada muerta en México

Interpol emitió una alerta roja para capturar al ex novio de una modelo argentina hallada muerta en México

Lo más popular
Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires
1

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino
2

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones
3

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana
4

Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar la reparación para un hombre torturado
5

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar la reparación para un hombre torturado

Ranking notas premium
Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
1

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
2

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
3

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores
4

De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
5

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Más Noticias
Merentiel le dio el triunfo a Boca ante O'Higgins en un partido que sufrió más de la cuenta

Merentiel le dio el triunfo a Boca ante O'Higgins en un partido que sufrió más de la cuenta

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

Jaldo se recupera tras ser operado en Buenos Aires

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar la reparación para un hombre torturado

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar la reparación para un hombre torturado

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

Investigan por lavado de activos al abogado denunciado por una estafa con azúcar por $740 millones

Mansilla, al frente del PE, se reunió con Monteros: los temas que trataron

Mansilla, al frente del PE, se reunió con Monteros: los temas que trataron

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino

Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino

Comentarios