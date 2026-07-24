Detuvieron en EEUU el presunto femicida de la modelo argentina Agostina Jalabert

Resumen para apurados
- Juan Manuel Reverter fue detenido en EE. UU. acusado del femicidio de su expareja, la modelo argentina Agostina Jalabert, ocurrido en febrero de 2023 en México.
- Inicialmente catalogada como suicidio en México, la causa se reabrió como femicidio tras peritajes privados que probaron un ataque previo y derivaron en la alerta roja.
- Reverter enfrentará un proceso de extradición a México para ser juzgado por femicidio, marcando un avance decisivo en la búsqueda de justicia para la familia Jalabert.
Tras casi un año y medio de búsqueda intensa, la justicia alcanzó a Juan Manuel Reverter. El exnovio de Agostina Jalabert y principal sospechoso de su femicidio fue detenido en Estados Unidos. Reverter era buscado internacionalmente luego de que la investigación por la muerte de la modelo argentina diera un giro radical, al pasar de ser caratulada como un suicidio a un asesinato con alevosía.
Un operativo internacional en el estado de Oregon
La detención se produjo alrededor de las 7.30 en el condado de Deschutes, estado de Oregon. El arresto fue el resultado de una coordinación estratégica entre el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), Interpol Washington, el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza.
Reverter se encontraba bajo el radar de las autoridades desde el 18 de febrero de 2023, pero su situación procesal se agravó en enero de este año, cuando Interpol emitió una alerta roja. La organización internacional detalló que el sospechoso habría golpeado a Jalabert en su domicilio de Playa del Carmen para luego estrangularla. Según la acusación, Reverter utilizó un cinturón para simular un suicidio, intentando engañar a los peritos en la escena del crimen.
Del presunto suicidio al hallazgo de un escenario criminal
Agostina Jalabert, de 31 años y oriunda de Carmen de Patagones, se había mudado a México para impulsar su carrera de modelo. Su vida terminó abruptamente en el departamento que compartía con Reverter, quien se había instalado allí meses antes con la intención de retomar la relación.
El caso fue inicialmente desestimado por las autoridades locales como una decisión voluntaria de la víctima. Sin embargo, la persistencia de la familia y la contratación de peritos forenses privados permitieron demostrar que el cuerpo presentaba signos de lucha y lesiones incompatibles con un suicidio.
"Hubo un gran esfuerzo para revertir la hipótesis inicial. Siempre tuvimos la sospecha de que la historia no era como la contaba el ahora detenido", explicó Germán Jalabert, tío de la joven. El cambio de fiscal en Quintana Roo fue la pieza clave para que la causa fuera recaratulada como femicidio y se ordenara la captura internacional.
El alivio de la familia
La noticia de la captura generó un impacto inmediato en el entorno de la modelo. Sus hermanas, Camila y Candela -esta última fue quien halló el cuerpo en aquel trágico febrero-, expresaron su alivio a través de las redes sociales. "Tres años contados en horas esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos", manifestaron en un emotivo mensaje.
El proceso ahora continuará con los trámites de extradición para que Reverter sea trasladado a México, donde deberá enfrentar los cargos por el femicidio. Para la familia Jalabert, la detención representa el cierre de una etapa de impunidad y el comienzo de un juicio que buscará determinar la responsabilidad definitiva del hombre que, hasta hoy, logró evadir a la ley cruzando fronteras.