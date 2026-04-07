Violencia escolar y armas: los casos que impactaron al país en 30 años

El ingreso armado de un alumno a una escuela de San Miguel de Tucumán este martes reavivó la alarma por la violencia en ámbitos educativos. Aunque se trata de hechos poco frecuentes en Argentina, desde 1997 se registraron menos de diez episodios graves con armas de fuego en escuelas. Algunos de ellos, como la masacre de Carmen de Patagones o el reciente caso en San Cristóbal, dejaron víctimas fatales y marcaron un antes y un después en el debate público.