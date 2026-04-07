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Violencia escolar y armas: los casos que impactaron al país en 30 años

Tras el ingreso armado de un alumno en una escuela de Tucumán, vuelve la preocupación por una serie de episodios violentos que, aunque excepcionales, dejaron víctimas fatales en el país.

Policía acude a una escuela de Santa Fe, tras los disparos. Policía acude a una escuela de Santa Fe, tras los disparos. IMAGEN DE ARCHIVO.
Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Un alumno ingresó armado a una escuela en Tucumán el martes, reavivando el alerta por menos de diez ataques graves con armas de fuego en colegios argentinos desde 1997 hasta hoy.
  • El fenómeno abarca hitos como la masacre de Carmen de Patagones y el reciente crimen en San Cristóbal. Se vincula al acceso a armas familiares y señales de alerta no detectadas.
  • Pese a ser hechos aislados, el leve aumento postpandemia obliga a reforzar protocolos de seguridad escolar y el debate sobre salud mental y control de armas en el ámbito privado.
Resumen generado con IA

El ingreso armado de un alumno a una escuela de San Miguel de Tucumán este martes reavivó la alarma por la violencia en ámbitos educativos. Aunque se trata de hechos poco frecuentes en Argentina, desde 1997 se registraron menos de diez episodios graves con armas de fuego en escuelas. Algunos de ellos, como la masacre de Carmen de Patagones o el reciente caso en San Cristóbal, dejaron víctimas fatales y marcaron un antes y un después en el debate público.

Casos más graves de violencia armada en escuelas

1997: el primer antecedente

El primer caso documentado ocurrió en Buenos Aires, cuando un alumno de 14 años llevó el arma de su padre, gendarme, y mató a un compañero. El hecho encendió las primeras alertas sobre el acceso a armas en el ámbito familiar.

2000: Rafael Calzada

Un joven de 19 años disparó contra compañeros en una escuela, causando la muerte de uno de ellos. La Justicia lo declaró inimputable tras un episodio psicótico. El caso instaló el debate sobre bullying y salud mental.


2004: Carmen de Patagones

Fue el episodio más trágico del país. Un estudiante de 15 años mató a tres compañeros e hirió a cinco dentro de un aula con una pistola de su padre, prefecto. El hecho derivó en cambios en protocolos escolares y controles sobre armas.


2023: Florencio Varela

Una alumna llevó una pistola y municiones a la escuela. La intervención a tiempo evitó un ataque. El caso puso el foco en señales de alerta y tratamiento psiquiátrico.


2025: Escobar

Un grupo de estudiantes planificó un tiroteo a través de WhatsApp. La denuncia de padres permitió frenar el hecho antes de concretarse.


2025: La Paz, Mendoza

Una alumna disparó al aire dentro de una escuela con un arma de su padre policía. No hubo heridos, pero el episodio activó protocolos de emergencia.


2026: San Cristóbal, Santa Fe

El caso más reciente y grave: un alumno de 15 años ingresó armado a su escuela, mató a un compañero de 13 años e hirió a otros dos. El ataque ocurrió al inicio de la jornada escolar.


Claves del fenómeno

Aunque los casos son excepcionales, especialistas advierten un leve aumento desde la pandemia. Los factores comunes incluyen el acceso a armas en el hogar, conflictos escolares no resueltos y señales previas que, en muchos casos, no fueron detectadas a tiempo.

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