SociedadClima y ecología

Alerta roja por frío extremo y nuevo temporal de nieve: qué provincias serán las más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por temperaturas extremas y nevadas en distintas provincias. Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Mendoza figuran entre las zonas con las condiciones más severas por el avance de un nuevo sistema invernal.

Vuelven las nevadas y hay alertas en varias provincias
Vuelven las nevadas y hay alertas en varias provincias
Por Mercedes Mosca Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas rojas por frío extremo y nevadas intensas para este miércoles y jueves en la Patagonia y la Cordillera por el ingreso de un nuevo sistema invernal.
  • El fenómeno proviene del Pacífico y provocará temperaturas de hasta -20 °C, heladas y acumulaciones de nieve de hasta 1,5 metros, acompañadas por ráfagas de 100 km/h.
  • El temporal se intensificará el jueves afectando las vacaciones de invierno, reduciendo drásticamente la visibilidad en rutas y complicando la transitabilidad en el oeste del país.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por temperaturas extremas y nevadas en distintas regiones del país, en una semana marcada por el intenso frío y nuevos temporales de nieve en la cordillera.

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Mientras gran parte del país atraviesa las vacaciones de invierno, las condiciones más severas se concentran en la Patagonia y la zona cordillerana, donde se esperan temperaturas bajo cero, fuertes heladas y abundantes acumulaciones de nieve.

Alerta roja por frío extremo: las provincias más afectadas

Para la mañana de este miércoles 22 de julio, el SMN emitió una alerta roja por temperaturas extremas para sectores del oeste de Santa Cruz y el sudeste de Chubut, las zonas con mayor riesgo por el intenso frío. Además, continúa vigente una alerta naranja para el resto del territorio santacruceño y una alerta amarilla para gran parte de Chubut y Tierra del Fuego.

Durante las primeras horas del martes ya se habían registrado temperaturas cercanas a los -20 °C en distintas localidades de Santa Cruz, y el panorama se mantendrá con valores muy bajos durante este miércoles.

Entre las ciudades donde se esperan las mínimas más extremas figuran El Calafate, Río Turbio y Gobernador Gregores, con registros cercanos a los -17 °C y sensaciones térmicas inferiores a los -20 °C, favorecidas por la persistencia de las heladas y el predominio de altas presiones.

Vuelven las nevadas y hay alertas en varias provincias

Tras el intenso temporal que durante la última semana dejó importantes acumulaciones de nieve en la cordillera de Cuyo y el noroeste argentino, un nuevo sistema ingresará desde el océano Pacífico y provocará nevadas en distintos sectores del oeste del país.

Durante este miércoles se esperan nevadas en la cordillera del sur de Mendoza y de Neuquén, donde el SMN mantiene una alerta por acumulaciones persistentes que podrían alcanzar hasta 50 centímetros.

En sectores de menor altitud de Neuquén también podrían acumularse hasta 30 centímetros de nieve, mientras que en la capital provincial se prevé una combinación de lluvia y nieve. Además, se esperan precipitaciones níveas en la zona de los Lagos y en Bariloche, en la provincia de Río Negro.

El temporal de nieve continuará el jueves

Las condiciones invernales se intensificarán durante el jueves 23 de julio, cuando las alertas por nevadas se extenderán desde la cordillera de La Rioja hasta Río Negro. Según el SMN, los acumulados variarán de acuerdo con la región y el nivel de alerta, con valores que podrían oscilar entre 20 centímetros y 1,5 metros de nieve en los sectores más afectados de alta montaña.

En las zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan continuará vigente una alerta naranja por nevadas intensas y persistentes. A esto se sumarán ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, generando condiciones de viento blanco y reduciendo de manera significativa la visibilidad.

Por otra parte, el sistema también avanzará hacia el sur de Chubut y Santa Cruz, donde durante el jueves se esperan nevadas en zonas bajas, con acumulados estimados de entre 10 y 30 centímetros, que podrían ser superiores de forma puntual.

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