Alerta roja por frío extremo y nuevo temporal de nieve: qué provincias serán las más afectadas

El temporal de nieve continuará el jueves

Las condiciones invernales se intensificarán durante el jueves 23 de julio, cuando las alertas por nevadas se extenderán desde la cordillera de La Rioja hasta Río Negro. Según el SMN, los acumulados variarán de acuerdo con la región y el nivel de alerta, con valores que podrían oscilar entre 20 centímetros y 1,5 metros de nieve en los sectores más afectados de alta montaña.