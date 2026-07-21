“La llenaban la cabeza”: Raúl Lavié habló de la culpa por no haber hecho feliz a Pinky

El arrepentimiento de Lavié por la relación con Pinky

Al separarse, quedó sobre el cantante de tango el peso de la culpa. El divorcio, según él mismo contó, se dio por la falta de coincidencia. La vida de cantante y la ausencia en el hogar le impedían a Pinky “hacer una vida de casada”, dijo. Esos desencuentros los llevaron a tomar la decisión de distanciarse. Pero Lavié, quitándole peso a las infidelidades que perpetró, aseguró que siempre lo hizo con respeto. “Más allá de los chismorreos que hubo, eso es lo que traté de contarle a mi familia”, reconoció.