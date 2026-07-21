“La llenaban la cabeza”: Raúl Lavié habló de la culpa por no haber hecho feliz a Pinky

Resumen para apurados
- El cantante Raúl Lavié expresó en Caras TV su arrepentimiento y culpa por no haber hecho feliz a su exesposa, la fallecida conductora Pinky, durante su matrimonio en los años 60.
- La mítica pareja sufrió desencuentros debido a la carrera de Lavié y sus infidelidades. Tras el divorcio, el cantante fue demonizado por el público debido al gran éxito de Pinky.
- Estas declaraciones humanizan a una de las figuras más importantes del tango y el espectáculo argentino, mostrando el impacto de la fama y la culpa en la vejez del artista.
Este lunes, la revista Caras estrenó una nueva entrevista de su ciclo de charlas con artistas. Conducido por Marcelo Polino, el canal de YouTube “Caras TV” compartió la entrevista a Raúl Lavié. En un repaso por su historia personal, el cantante hizo mención a su infancia y su trayectoria, pero también a un arrepentimiento que le quedó por su accionar con quien fue su primera esposa, la conductora Pinky.
La vida de Raúl Lavié estuvo marcada por las mujeres y hoy en día sigue pesando ese concepto sobre su carrera. Lidia Elsa Satragno, el nombre de nacimiento de Pinky, fue tal vez la más importante en su historia. La pareja que formaron cuando apenas tenían 20 años se popularizó gracias al cariño que las audiencias sentían por la conductora. Por eso, cuando el matrimonio llegó a su fin, Lavié quedó demonizado.
Las mujeres en la vida de Raúl Lavié
Lavié no solo estuvo casado con la mujer más popular del periodismo argentino entre los años 60 y los 90. Desde su infancia, vivió solo con su madre , que, después de ser abandonada por su padre, nunca rehizo su vida con otra pareja. Con la imperiosa necesidad de salir a trabajar para mantener a su hijo recién nacido, la madre de Lavié empezó a dejarlo a cargo de sus tías y abuelas.
Más tarde, cuando se casó a los 20 años, tuvo dos hijos con Pinky. Siempre sintió estar a la sombra de una mujer cuyo éxito era apabullante. “Me trataban de forma peyorativa porque decían que yo era el marido de Pinky y que por eso trabajaba o tenía suerte o hacía películas o teatro o lo que sea”, reconoció como una de sus molestias en el programa de Caras.
En la década del 80, cuando se casó con Laura Basualdo, el público no dejó de recriminarle a Lavié el trato que había tenido con Pinky. Sobradas pruebas había sobre las numerosas infidelidades que había cometido y que en la actualidad asume.
El arrepentimiento de Lavié por la relación con Pinky
Al separarse, quedó sobre el cantante de tango el peso de la culpa. El divorcio, según él mismo contó, se dio por la falta de coincidencia. La vida de cantante y la ausencia en el hogar le impedían a Pinky “hacer una vida de casada”, dijo. Esos desencuentros los llevaron a tomar la decisión de distanciarse. Pero Lavié, quitándole peso a las infidelidades que perpetró, aseguró que siempre lo hizo con respeto. “Más allá de los chismorreos que hubo, eso es lo que traté de contarle a mi familia”, reconoció.
Pero cuando Pinky vuelve a su pensamiento, el remordimiento aparece. “Ahora me pongo a pensar en Pinky y me siento un poco culpable”, dijo al hablar de la importancia de las mujeres en su vida. “Digo: ‘Pucha, tendría que haberle dado más felicidad a Pinky’”, reflexiónó junto a Polino.
También recordó que, frente a los destratos que recibía, la conductora siempre lo defendía, lo que encendía más las hogueras en su contra. “Me duele, porque tendría que haber sido más feliz en su vida y le llenaban la cabeza. También fue el detonante de que en un momento nos fuimos apagando como pareja”, cerró.