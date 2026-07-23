"El racismo no es una esencia argentina, sino una construcción histórica", explicó el escritor Fabián Soberón

Las acusaciones que circularon en las redes sociales durante el Mundial, donde distintas figuras del deporte y de la cultura señalaron a Argentina como un país racista, reabrieron un debate que pocas veces ocupa un lugar central en la agenda pública. En ese contexto, el escritor y cineasta tucumano Fabián Soberón propuso en LA GACETA una reflexión que va más allá de la polémica coyuntural: analizar el racismo desde la historia, las prácticas sociales y las contradicciones entre el discurso y la realidad.