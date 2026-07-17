El riesgo país sube a 421 puntos y alcanza su nivel más alto de julio por la presión del déficit fiscal y Wall Street

Resumen para apurados
- El riesgo país de Argentina, medido por JP Morgan, subió este viernes a 421 puntos básicos, su máximo de julio, por la preocupación por el déficit fiscal y Wall Street.
- Esto ocurre tras publicarse el déficit financiero de junio, que generó dudas sobre las metas con el FMI, sumado a una caída bursátil global liderada por el sector tecnológico.
- La suba aleja la meta de perforar los 400 puntos y eleva el costo de financiamiento. Economistas advierten sobre la presión fiscal y estiman que el FMI podría otorgar un perdón.
El riesgo país de Argentina volvió a subir este viernes y alcanzó los 421 puntos básicos, el nivel más alto registrado en julio, impulsado por la preocupación que generó el déficit financiero de junio y el deterioro del contexto internacional. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 2,68%, alejando por el momento la posibilidad de perforar el umbral de los 400 puntos, una meta que el mercado seguía de cerca en las últimas semanas.
La publicación del resultado fiscal del mes pasado despertó inquietud entre los inversores por el riesgo de un eventual incumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A esto se sumó una jornada negativa en Wall Street, especialmente por la caída del sector tecnológico, que impactó sobre los mercados emergentes y los activos argentinos.
Qué preocupa al mercado
Pese a que la inflación de junio se ubicó en el 1,9% y el Banco Central retomó las compras de reservas, acumulando más de USD 1.100 millones en apenas cuatro ruedas, esos factores no alcanzaron para revertir el mal clima financiero.
El economista jefe del Grupo SBS, Juan Pablo Franco, señaló que la suba del precio internacional del petróleo mejora los términos del intercambio para Argentina, aunque advirtió que la volatilidad de los mercados globales podría afectar el panorama económico.
Por su parte, el economista Gabriel Caamaño consideró que el resultado fiscal refleja una mayor presión sobre el ancla fiscal debido al menor crecimiento de la actividad económica y al incremento de los subsidios. En ese contexto, estimó que el FMI podría otorgar un "waiver" (perdón por incumplimiento) si las metas anuales finalmente se cumplen.
Caen las acciones argentinas y los ADR en Wall Street
La Bolsa porteña operó con volatilidad durante la jornada. El índice S&P Merval llegó a caer más de 1% en la apertura y luego moderó las pérdidas hasta retroceder alrededor de 0,3%.
Dentro del panel líder sobresalieron las subas de YPF, Transportadora de Gas del Norte (TGN) y MetroGAS, mientras que las mayores bajas correspondieron a Grupo Financiero Galicia, Sociedad Comercial del Plata y Cresud.
En Wall Street, los ADR argentinos también mostraron un comportamiento dispar. Las acciones de Tenaris, YPF y Ternium lograron avances, mientras que las mayores caídas fueron para Banco Supervielle, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Mercado Libre.
Cómo cerró el dólar este viernes
En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió hasta los $1.485, mientras que el minorista alcanzó los $1.500 en el Banco Nación. Con el recargo del 30%, el dólar tarjeta se ubicó en $1.950.
Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1.525, mientras que los dólares financieros también registraron leves incrementos: el MEP cotizó cerca de $1.519 y el contado con liquidación (CCL) superó los $1.573.
Bonos, bolsas y commodities
Los bonos soberanos comenzaron la jornada con bajas, aunque luego recuperaron parte del terreno perdido. Entre los títulos que operaron en positivo se destacaron el AL30 y el AE38.
En el exterior, Wall Street cerró con pérdidas lideradas por el sector tecnológico. El Nasdaq cayó más de 1%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones también finalizaron en rojo. Las bolsas europeas replicaron la tendencia negativa, con excepción de Londres.
En el mercado de materias primas, el petróleo registró una fuerte suba. El barril de WTI superó los USD 80, mientras que el Brent avanzó por encima de los USD 86. También cerraron en alza el oro y los principales granos negociados en Chicago.
Por qué sube el riesgo país
El aumento del riesgo país refleja la mayor cautela de los inversores respecto de la capacidad de Argentina para cumplir con sus compromisos financieros. La combinación de dudas sobre el frente fiscal, la evolución de las metas con el FMI y un escenario internacional más adverso volvió a presionar sobre los bonos soberanos y elevó el costo de financiamiento para el país.