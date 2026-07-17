El riesgo país sube a 421 puntos y alcanza su nivel más alto de julio por la presión del déficit fiscal y Wall Street

El riesgo país de Argentina volvió a subir este viernes y alcanzó los 421 puntos básicos, el nivel más alto registrado en julio, impulsado por la preocupación que generó el déficit financiero de junio y el deterioro del contexto internacional. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 2,68%, alejando por el momento la posibilidad de perforar el umbral de los 400 puntos, una meta que el mercado seguía de cerca en las últimas semanas.