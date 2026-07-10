Piel seca en invierno: las causas y los trucos para mantenerla hidratada

García Bloise, por otra parte, explica cómo funciona cada uno. El láser, por ejemplo, quema directamente las marcas producidas en la piel por exposición a la luz o a los cambios de temperatura prolongados. La mancha queda adherida a la quemadura y esta la arrastra cuando se cae. La luz pulsada funciona de forma similar, pero quema la mancha guiándose por el color. Por eso, este tratamiento puede no funcionar de igual manera en personas que tienen un fototipo de piel alto, es decir, la piel más oscura. “El tratamiento puede confundir (los colores) y quemar la piel”, advierte la esteticista.