Donas de limón y yogur sin harina: la receta apta para diabéticos que es furor

Vierte la masa con cuidado en un molde previamente engrasado con un poco de aceite o mantequilla para evitar que se pegue. Introduce el recipiente en el horno, precalentado a 180°C, y mantén la cocción durante aproximadamente 18 minutos. Sabrás que está en su punto cuando, al presionar ligeramente la superficie, esta se sienta firme y elástica.