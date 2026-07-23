¿Arrogancia? No, orgullo: los argentinos responden críticas

Larga lista: celebridades en la campaña antiArgentina

La campaña antiArgentina incluyó varias celebridades. Al actor Samuel Jackson (EEUU), que dijo que la Argentina era de los países más racistas del mundo, le siguieron, entre otros, Rosalía, que reposteó un video de la influencer Mía Khalifa, que celebraba con fuerte ironía la derrota argentina; la artista Patti Smith (EE.UU.), que felicitó a Lamine Yamal y lo describió como de “los buenos”; la cantante japonesa Kazu Makino, que trató a los argentinos de “racistas” y de “violentos” con sus esposas e hijos, y el actor Eric André (EE.UU.), que publicó historias en las que llamaba a los argentinos “nazis” y “pedazos de mierda”.



