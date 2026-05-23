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Los “no ejercicios” que ayudan a mejorar la salud física y mental sin ir al gimnasio

Estas actividades no suponen mucho gasto de energía y son ideales para las personas que no simpatizan mucho con el ejercicio.

Las personas holgazanas también pueden hacer ejercicio.
Las personas holgazanas también pueden hacer ejercicio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan aplicar hábitos simples en el hogar y oficina para que personas sedentarias mejoren su salud física y mental sin la obligación de ir al gimnasio.
  • Mediante caminatas breves, tareas domésticas y pausas activas cada hora, se logra activar el cuerpo y reducir el estrés, previniendo afecciones crónicas como la diabetes.
  • Esta tendencia redefine la actividad física como salud y no estética, facilitando que más personas adopten hábitos sanos y disminuya el impacto de enfermedades sedentarias.
Resumen generado con IA

Para muchas personas, hacer ejercicio puede convertirse en una de las actividades más difíciles de incorporar a la rutina diaria. Mientras algunos disfrutan del entrenamiento y esperan ese momento del día, otros sienten desgano, cansancio o falta de motivación incluso antes de comenzar.

Este es el ejercicio recomendado por la ciencia para mejorar la memoria

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Sin embargo, mantenerse activo no siempre implica largas horas en el gimnasio ni rutinas intensas. Existen pequeños hábitos cotidianos que ayudan a mover el cuerpo, activar el metabolismo y mejorar la salud física y mental con un esfuerzo mínimo.

Por qué hacer actividad física es clave para la salud

La actividad física cumple un rol fundamental en la prevención de enfermedades y en el bienestar general. Mantener el cuerpo en movimiento ayuda a reducir el riesgo de padecer problemas graves como accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, artritis y algunos tipos de cáncer.

Además, el ejercicio también impacta de manera positiva en la salud emocional. Diversos estudios señalan que las personas activas suelen sentirse más relajadas, con menor nivel de estrés y mejor estado de ánimo.

Por eso, los especialistas recomiendan dejar de pensar el ejercicio únicamente como una cuestión estética y empezar a verlo como una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida.

Los hábitos simples que ayudan a mover el cuerpo sin hacer ejercicio intenso

Aunque muchas personas creen que para obtener beneficios es necesario realizar entrenamientos exigentes, lo cierto es que pequeñas acciones diarias pueden marcar una gran diferencia.

Caminar más durante el día

Una caminata breve de unos 20 minutos diarios puede ser suficiente para comenzar a activar el cuerpo. Incluso no hace falta destinar un momento exclusivo para hacerlo.

Elegir las escaleras en lugar del ascensor, caminar algunas cuadras extra al hacer compras o recorrer la casa mientras se habla por teléfono son maneras sencillas de incorporar movimiento a la rutina.

Hacer tareas del hogar

Las tareas domésticas también representan una forma de actividad física. Barrer, aspirar, acomodar muebles o limpiar ventanas implican movimiento constante y ayudan a mantenerse activo durante el día.

Además de contribuir al orden de la casa, estas actividades permiten ejercitar distintas partes del cuerpo casi sin darse cuenta.

Levantarse y moverse cada hora

Permanecer sentado durante muchas horas puede afectar la salud física y mental. Por eso, los especialistas aconsejan ponerse de pie al menos cinco minutos por cada hora de sedentarismo.

Caminar mientras se usa el celular, ir hasta otra habitación o simplemente estirarse puede ayudar a activar el cuerpo y despejar la mente.

Algunos estudios también indican que moverse favorece la concentración y estimula el pensamiento, especialmente durante la jornada laboral.

Cómo las mascotas pueden ayudar a combatir el sedentarismo

Adoptar una mascota también puede convertirse en una manera de incorporar actividad física a la vida cotidiana. En el caso de los perros, los paseos diarios obligan a mantener una rutina de movimiento frecuente.

Además, distintas investigaciones demostraron que las personas con mascotas suelen presentar menores niveles de estrés, mejor salud mental y una presión arterial más baja.

El vínculo con los animales no solo aporta compañía, sino que también puede convertirse en un incentivo para llevar una vida más activa y saludable.

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