Sigue el escándalo con Rosalía en Argentina: cancelan un homenaje a la cantante en Córdoba

La tensión entre el público argentino y la cantante española Rosalía alcanzó un punto crítico durante las últimas horas en Córdoba. Todo comenzó cuando la artista compartió en sus redes sociales un video de Mía Khalifa celebrando la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026. La publicación contenía frases que los seguidores argentinos interpretaron como una burla directa hacia el equipo nacional, lo cual desató una ola de repudio inmediato hacia la cantante.