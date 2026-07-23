Sigue el escándalo con Rosalía en Argentina: cancelan un homenaje a la cantante en Córdoba

Resumen para apurados
- El Museo Metropolitano de Córdoba canceló este jueves un homenaje a Rosalía tras la furia de fans por un video que reposteó burlándose de Argentina.
- La cantante compartió un clip de Mia Khalifa celebrando el triunfo de España en el Mundial. Pese a pedir disculpas, el acoso virtual obligó a suspender el evento.
- La polémica desató un boicot que pone en duda el éxito de sus shows de agosto en el Movistar Arena, mientras los fanáticos exigen la devolución de las entradas.
La tensión entre el público argentino y la cantante española Rosalía alcanzó un punto crítico durante las últimas horas en Córdoba. Todo comenzó cuando la artista compartió en sus redes sociales un video de Mía Khalifa celebrando la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026. La publicación contenía frases que los seguidores argentinos interpretaron como una burla directa hacia el equipo nacional, lo cual desató una ola de repudio inmediato hacia la cantante.
Frente a la escalada del conflicto, la intérprete de "La Perla" eliminó el contenido y publicó una disculpa en sus historias de Instagram asegurando no haber leído el contenido de la historia, solo ver la canción. Sin embargo, el pedido de perdón resultó insuficiente para calmar los ánimos de un sector de la audiencia que exige la devolución de entradas para sus presentaciones de agosto.
Cancelación definitiva del homenaje a Rosalía en el Museo Metropolitano
Como resultado, el evento en Córdoba titulado "Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico" debió suspenderse debido al clima de violencia detectado en el entorno digital. Los organizadores confirmaron la recepción de múltiples mensajes cargados de odio dirigidos hacia la propuesta artística programada para este jueves. La institución buscó resguardar la integridad física y emocional de los músicos que practicaban las piezas desde hace meses.
Piky Sánchez, director del espacio cultural, brindó declaraciones sobre los motivos que forzaron esta interrupción. El funcionario lamentó la pérdida de una oportunidad para difundir música alternativa a causa del rechazo masivo de los usuarios. Esta medida pretende evitar cualquier tipo de ataque público durante el desarrollo de la actividad en las instalaciones del museo.
El origen del conflicto y la reacción de la audiencia
La controversia surgió luego de la derrota de la Selección Argentina frente al conjunto español en la máxima competencia futbolística. El video de la cantante incluía referencias a personas problemáticas o poco fiables mediante el término perlas, coincidiendo con el título de su canción. Muchos fanáticos tildaron a la estrella de hipócrita por celebrar con una bandera de su país mientras mantiene compromisos comerciales en suelo argentino.
Rosalía intentó remediar la situación aclarando que compartió el clip sin leer el texto que acompañaba a la imagen. Ella manifestó sentir únicamente amor por Argentina en un intento por frenar la cancelación simbólica que sufre actualmente. Pese a sus palabras, el boicot persiste y pone en duda la recepción que tendrá durante sus próximos espectáculos en el Movistar Arena.