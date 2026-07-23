Boca recibe a OHiggins por la Copa Sudamericana: a qué hora juegan, TV y posibles formaciones

Resumen para apurados
- Boca recibe a O'Higgins este jueves a las 21:30 en La Bombonera por la ida de playoffs de Copa Sudamericana, buscando clasificar a octavos de final.
- Tras quedar tercero en la Libertadores, el Xeneize llega de vencer a Sarmiento. El DT Arruabarrena debutará internacionalmente con cambios y el regreso de Leandro Paredes.
- Este encuentro marcará el inicio del ciclo continental de Arruabarrena, clave para las aspiraciones de Boca de conquistar un título internacional con sus nuevos refuerzos.
Boca comenzará este jueves un nuevo desafío internacional cuando reciba a O'Higgins de Chile por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 21.30 en La Bombonera y marcará el estreno de Rodolfo Arruabarrena en una competencia continental desde su regreso al club.
Luego de finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, el "Xeneize" buscará avanzar a los octavos de final del segundo torneo más importante de la Conmebol. Para este compromiso, el entrenador analiza realizar varias modificaciones respecto del equipo que viene de eliminar a Sarmiento de Junín en la Copa Argentina.
Hora, TV y las posibles formaciones
El partido entre Boca y O'Higgins se jugará este jueves desde las 21.30 en La Bombonera y será transmitido en vivo por ESPN y la plataforma de Disney+.
En cuanto al equipo, Arruabarrena podría contar desde el inicio con dos de los refuerzos del mercado de pases. Álvaro Montero reemplazaría a Leandro Brey en el arco, mientras que Sebastián Villa ingresaría por Alan Velasco en el ataque.
Además, Leandro Paredes ya se incorporó al plantel tras disputar el Mundial con la Selección argentina y todo indica que será titular en lugar de Santiago Ascacíbar, a pesar de arrastrar una fisura en una costilla durante la Copa del Mundo. En tanto, Leandro Lozano quedó descartado por un problema físico y su lugar sería ocupado por el juvenil Dylan Gorosito.
La probable formación de Boca
Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Delgado, Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.