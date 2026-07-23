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Boca recibe a OHiggins por la Copa Sudamericana: a qué hora juegan, TV y posibles formaciones

El "Xeneize" recibirá esta noche al conjunto chileno en La Bombonera por la ida de los playoffs. Arruabarrena prepara varios cambios para el debut internacional.

DEBUT. Boca iniciará su camino en los playoffs de la Copa Sudamericana con la ilusión de dar el primer paso hacia los octavos de final.
DEBUT. Boca iniciará su camino en los playoffs de la Copa Sudamericana con la ilusión de dar el primer paso hacia los octavos de final.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca recibe a O'Higgins este jueves a las 21:30 en La Bombonera por la ida de playoffs de Copa Sudamericana, buscando clasificar a octavos de final.
  • Tras quedar tercero en la Libertadores, el Xeneize llega de vencer a Sarmiento. El DT Arruabarrena debutará internacionalmente con cambios y el regreso de Leandro Paredes.
  • Este encuentro marcará el inicio del ciclo continental de Arruabarrena, clave para las aspiraciones de Boca de conquistar un título internacional con sus nuevos refuerzos.
Resumen generado con IA

Boca comenzará este jueves un nuevo desafío internacional cuando reciba a O'Higgins de Chile por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 21.30 en La Bombonera y marcará el estreno de Rodolfo Arruabarrena en una competencia continental desde su regreso al club.

Luego de finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, el "Xeneize" buscará avanzar a los octavos de final del segundo torneo más importante de la Conmebol. Para este compromiso, el entrenador analiza realizar varias modificaciones respecto del equipo que viene de eliminar a Sarmiento de Junín en la Copa Argentina.

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Hora, TV y las posibles formaciones

El partido entre Boca y O'Higgins se jugará este jueves desde las 21.30 en La Bombonera y será transmitido en vivo por ESPN y la plataforma de Disney+.

En cuanto al equipo, Arruabarrena podría contar desde el inicio con dos de los refuerzos del mercado de pases. Álvaro Montero reemplazaría a Leandro Brey en el arco, mientras que Sebastián Villa ingresaría por Alan Velasco en el ataque.

Además, Leandro Paredes ya se incorporó al plantel tras disputar el Mundial con la Selección argentina y todo indica que será titular en lugar de Santiago Ascacíbar, a pesar de arrastrar una fisura en una costilla durante la Copa del Mundo. En tanto, Leandro Lozano quedó descartado por un problema físico y su lugar sería ocupado por el juvenil Dylan Gorosito.

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La probable formación de Boca

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Delgado, Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Temas Club Atlético Boca JuniorsCopa SudamericanaClub Atlético IndependienteChileRodolfo ArruabarrenaLeandro ParedesEstadio Alberto J ArmandoLeandro Brey
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