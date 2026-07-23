Boca recibe a OHiggins por la Copa Sudamericana: a qué hora juegan, TV y posibles formaciones

Además, Leandro Paredes ya se incorporó al plantel tras disputar el Mundial con la Selección argentina y todo indica que será titular en lugar de Santiago Ascacíbar, a pesar de arrastrar una fisura en una costilla durante la Copa del Mundo. En tanto, Leandro Lozano quedó descartado por un problema físico y su lugar sería ocupado por el juvenil Dylan Gorosito.