Boca va por David Romero: quién es el goleador que pidió Arruabarrena para reforzar el ataque

Boca ya comenzó a moverse en el mercado de pases con un objetivo claro: incorporar un centrodelantero. La prolongada ausencia de Adam Bareiro, que lleva más de 60 días sin jugar por lesión, y el flojo rendimiento de Milton Giménez llevaron a Rodolfo Arruabarrena a pedir un refuerzo para potenciar el ataque de cara al segundo semestre.