Boca va por David Romero: quién es el goleador que pidió Arruabarrena para reforzar el ataque

Resumen para apurados
- El DT Rodolfo Arruabarrena pidió a la dirigencia de Boca contratar al delantero David Romero en este mercado de pases, ante la lesión prolongada de Adam Bareiro.
- Romero, de 23 años, viene de destacar en Tigre con 11 goles en 19 partidos. El pase del atacante está valuado en unos ocho millones de dólares por parte del club de Victoria.
- Pese a ofertas de Italia y Arabia Saudita, la vitrina de Boca tienta a Tigre, aunque las altas exigencias económicas definirán si el goleador llega al Xeneize.
Boca ya comenzó a moverse en el mercado de pases con un objetivo claro: incorporar un centrodelantero. La prolongada ausencia de Adam Bareiro, que lleva más de 60 días sin jugar por lesión, y el flojo rendimiento de Milton Giménez llevaron a Rodolfo Arruabarrena a pedir un refuerzo para potenciar el ataque de cara al segundo semestre.
El nombre que encabeza la lista de prioridades es el de David Romero, delantero de Tigre que atraviesa el mejor momento de su carrera y que ya despertó el interés de varios clubes del exterior.
Quién es David Romero, el delantero que quiere Boca
Romero, de 23 años, surgió en Talleres de Córdoba y dio el salto futbolístico durante su préstamo en Unión La Calera, de Chile. Sin embargo, fue en Tigre donde terminó de consolidarse como una de las grandes apariciones del fútbol argentino.
Durante el primer semestre de 2026 disputó 19 partidos y convirtió 11 goles, cifras que lo posicionaron entre los atacantes más efectivos del torneo.
Uno de sus partidos más recordados fue el disputado en febrero frente a River. Aquella tarde marcó un gol y repartió dos asistencias en la goleada 4-1 de Tigre en el Monumental. Incluso protagonizó un festejo burlándose de la salida anticipada de los hinchas "millonarios", una imagen que rápidamente se viralizó.
Una negociación millonaria
Aunque la relación entre Juan Román Riquelme y la dirigencia de Tigre es buena, las conversaciones no serán sencillas.
El "Matador" pretende alrededor de ocho millones de dólares por una parte del pase y conservar un porcentaje de una futura venta. Además, el atacante también despertó el interés de clubes de Italia y Arabia Saudita.
Pese a ello, en Tigre consideran que Boca representa una vidriera ideal para una futura transferencia internacional, un aspecto que podría inclinar la balanza a favor del conjunto de la Ribera.