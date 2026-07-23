"Todos merecemos una segunda oportunidad": Riquelme habló sobre el regreso de Sebastián Villa a Boca

En la antesala del debut de Boca en la Copa Sudamericana, Juan Román Riquelme rompió el silencio y se refirió a uno de los temas que más repercusión generó en el mercado de pases: el regreso de Sebastián Villa. El presidente del club defendió la decisión de reincorporar al delantero colombiano y afirmó que considera que merece una nueva oportunidad.