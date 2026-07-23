"Todos merecemos una segunda oportunidad": Riquelme habló sobre el regreso de Sebastián Villa a Boca

Resumen para apurados
- El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, defendió el regreso de Sebastián Villa previo al debut en la Copa Sudamericana, argumentando que cumplió su condena y merece otra opción.
- Villa dejó Boca en 2023 tras recibir una condena en suspenso por violencia de género. Luego de jugar en Bulgaria e Independiente Rivadavia, el delantero reingresó al plantel Xeneize.
- El delantero colombiano podría sumar minutos nuevamente con la camiseta de Boca en la serie frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana, marcando su retorno oficial al equipo.
En la antesala del debut de Boca en la Copa Sudamericana, Juan Román Riquelme rompió el silencio y se refirió a uno de los temas que más repercusión generó en el mercado de pases: el regreso de Sebastián Villa. El presidente del club defendió la decisión de reincorporar al delantero colombiano y afirmó que considera que merece una nueva oportunidad.
"Estamos contentos con cada jugador que llega al club", señaló Riquelme en una entrevista con TyC Sports. Luego recordó el contexto en el que se produjo la salida de Villa y explicó que la institución había fijado una postura clara desde el inicio del proceso judicial que atravesó el futbolista.
La explicación del presidente de Boca
El máximo dirigente xeneize sostuvo que el colombiano ya cumplió la condena impuesta por la Justicia y destacó que nunca reclamó dinero al club durante el conflicto. "Todos tenemos que tener una segunda oportunidad y ojalá la pueda disfrutar mucho", expresó.
Villa había dejado Boca en 2023 luego de ser condenado a dos años y un mes de prisión condicional en una causa por violencia de género. Tras desvincularse del club, continuó su carrera en el fútbol búlgaro y luego en Independiente Rivadavia. Ahora, tras su regreso, podría volver a vestir la camiseta azul y oro en la serie frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana.