"No soy prioridad para él": Quintero apuntó contra Coudet y puso en duda su continuidad en River

Resumen para apurados
- El futbolista Juan Fernando Quintero puso en duda su continuidad en River Plate tras criticar públicamente al DT Eduardo Coudet por la falta de minutos en el equipo.
- El colombiano desmintió dichos del entrenador sobre su licencia y señaló profundas diferencias tácticas, tras sumar solo cinco minutos en la final del Mundial de Clubes.
- Pese a su deseo de retirarse en River, la falta de sintonía con el DT impulsará la negociación para definir su salida acordada en el presente mercado de pases.
El futuro de Juan Fernando Quintero en River quedó envuelto en una fuerte incertidumbre. Mientras disfruta de unos días de licencia por cuestiones personales antes de reincorporarse al plantel, el mediocampista colombiano lanzó explosivas declaraciones contra Eduardo Coudet, dejó en evidencia las diferencias con el entrenador y reconoció que analiza una salida del club.
Quintero, que debía regresar a los entrenamientos este jueves, explicó que su regreso fue postergado por un acuerdo previo con la dirigencia y desmintió la versión que había dado el propio Coudet. "El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya había hablado con el presidente. Yo con el entrenador no hablo desde que me fui", afirmó en una entrevista con ESPN.
Las críticas al entrenador y la incertidumbre sobre su futuro
El colombiano fue todavía más contundente al referirse a la relación futbolística con el DT. "Si yo hubiera sido prioridad, al segundo día hubiera estado. Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad. Seguramente no soy prioridad para él", expresó, al tiempo que recordó que apenas disputó cinco minutos en la final del Mundial de Clubes.
Quintero también admitió que está evaluando una salida del Millonario. "Estoy buscando la mejor situación para mí y para el club", sostuvo, aunque aclaró que mantiene un profundo cariño por la institución. "Siempre dije que quería retirarme en el club que amo, que es River. Me cambió la vida y la forma en la que me ven en el fútbol", señaló.
Por último, el mediocampista reveló que mantuvo una conversación con Coudet en la que quedó en evidencia que ambos tienen visiones diferentes del juego. "Como persona tengo la mejor relación con él, pero futbolísticamente pensamos realmente diferente", concluyó.