"No soy prioridad para él": Quintero apuntó contra Coudet y puso en duda su continuidad en River

Quintero, que debía regresar a los entrenamientos este jueves, explicó que su regreso fue postergado por un acuerdo previo con la dirigencia y desmintió la versión que había dado el propio Coudet. "El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya había hablado con el presidente. Yo con el entrenador no hablo desde que me fui", afirmó en una entrevista con ESPN.