Ángel Correa jugará en River: cuánto pagó el club y cuándo será presentado en el Monumental

Cómo se destrabó la negociación

La transferencia atravesó momentos de incertidumbre cuando Tigres modificó algunas de las condiciones pactadas inicialmente. Sin embargo, las conversaciones se reanudaron y terminaron con un acuerdo entre ambas instituciones. La postura del propio Correa fue determinante: tras uno de los entrenamientos se despidió de sus compañeros y dejó en claro su intención de continuar su carrera en Núñez.