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Ángel Correa jugará en River: cuánto pagó el club y cuándo será presentado en el Monumental

El delantero viajará a la Argentina para realizarse la revisión médica y convertirse en nuevo refuerzo del equipo de Eduardo Coudet.

JERARQUÍA. Ángel Correa será nuevo jugador de River tras el acuerdo con Tigres por 15 millones de dólares.
JERARQUÍA. Ángel Correa será nuevo jugador de River tras el acuerdo con Tigres por 15 millones de dólares.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate compró el pase de Ángel Correa a Tigres por 15 millones de dólares para reforzar el plantel de Eduardo Coudet este semestre en Buenos Aires.
  • La operación se destrabó tras negociaciones que alcanzaron los 15 millones e impulso del delantero, quien llegará el jueves a Argentina para la revisión médica.
  • Con contrato hasta diciembre de 2029, la llegada del campeón del mundo consolida un mercado de pases de gran jerarquía para encarar la competencia del segundo semestre.
Resumen generado con IA

River cerró uno de los grandes golpes del mercado de pases. Ángel Correa se convertirá en nuevo jugador del equipo de Eduardo Coudet después de que la dirigencia alcanzara un acuerdo total con Tigres de México para comprar su pase en una operación valuada en 15 millones de dólares.

El delantero llegará este jueves a la Argentina para someterse a la revisión médica y, si no surge ningún inconveniente, firmará un contrato hasta diciembre de 2029. De esa manera, se transformará en el sexto refuerzo del Millonario para afrontar el segundo semestre de la temporada.

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Cómo se destrabó la negociación

La transferencia atravesó momentos de incertidumbre cuando Tigres modificó algunas de las condiciones pactadas inicialmente. Sin embargo, las conversaciones se reanudaron y terminaron con un acuerdo entre ambas instituciones. La postura del propio Correa fue determinante: tras uno de los entrenamientos se despidió de sus compañeros y dejó en claro su intención de continuar su carrera en Núñez.

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River había realizado una primera oferta de 10 millones de dólares, luego mejoró la propuesta a 13 millones y finalmente aceptó desembolsar 15 millones para concretar la incorporación del campeón del mundo. Con su llegada, Correa se suma a Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Nicolás Otamendi, quien se incorporará al plantel una vez finalizado su descanso tras el Mundial.

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