Figura en el Mundial 2026 y sin lugar en River: el club europeo que quiere fichar a Matías Galarza Fonda

Resumen para apurados
- Bologna de Italia negocia con River Plate el fichaje del mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda, tras su destacada actuación en el Mundial 2026.
- El volante llegó a River en 2025 pero perdió rodaje tras un error clave. Luego fue cedido a la MLS, recuperó su nivel y brilló con Paraguay en la Copa del Mundo.
- River posee el 70% de su pase hasta 2028. Su posible venta a la Serie A marcará una importante transferencia para recuperar la inversión hecha en el futbolista.
El Mundial 2026 le cambió el panorama a Matías Galarza Fonda. Después de haber perdido terreno en River y salir a préstamo para sumar minutos, el mediocampista paraguayo volvió a mostrarse en la máxima vidriera del fútbol y ahora está muy cerca de dar el salto al fútbol europeo.
El principal interesado es Bologna, que ya inició negociaciones con River para intentar incorporarlo de cara a la nueva temporada de la Serie A.
Según trascendió desde Italia y Paraguay, el club italiano es el que lleva la delantera en la carrera por el futbolista de 24 años, aunque no es el único. Su representante confirmó que existen "tres o cuatro propuestas" sobre la mesa y también aparece Necaxa de México como uno de los equipos que sigue de cerca su situación.
En Bologna consideran que una de las principales virtudes de Galarza Fonda es su versatilidad. Puede desempeñarse como volante central, mediocampista interno, creador de juego e incluso ocupar posiciones más adelantadas por las bandas, una característica muy valorada por el cuerpo técnico.
Un paso por River que no terminó de despegar
Galarza Fonda llegó a River a mediados de 2025, durante el ciclo de Marcelo Gallardo, con la expectativa de convertirse en una pieza importante del mediocampo.
Sin embargo, nunca logró afianzarse. En su primera etapa disputó 14 partidos oficiales, sin convertir goles ni registrar asistencias.
El punto de inflexión llegó tras un error en un partido frente a Racing que derivó en la eliminación del "Millonario" en el Torneo Clausura. Desde entonces perdió lugar en la consideración del cuerpo técnico y terminó saliendo a préstamo para buscar continuidad.
A pesar de ese presente, River mantiene una fuerte apuesta económica por el paraguayo. El club posee el 70% de su pase -el 30% restante pertenece a Talleres de Córdoba- y le firmó contrato hasta diciembre de 2028. En su momento, la institución invirtió 8,5 millones de dólares por las incorporaciones de Galarza Fonda y Juan Portillo.
El Mundial que volvió a ponerlo en el radar
Su cesión al Atlanta United de la MLS le permitió recuperar confianza y ritmo de competencia, un rendimiento que le abrió nuevamente las puertas de la selección paraguaya para disputar el Mundial 2026.
En la Copa del Mundo respondió con actuaciones destacadas. Marcó un gol frente a Turquía y convirtió uno de los penales en la definición contra Alemania, actuaciones que volvieron a colocarlo en la órbita de varios clubes europeos.
Ahora, con Bologna decidido a avanzar por su fichaje y otras ofertas sobre la mesa, todo indica que Galarza Fonda está cada vez más cerca de cerrar una nueva etapa en su carrera y despedirse definitivamente de River.