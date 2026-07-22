River sueña con repatriar a Franco Mastantuono desde Real Madrid

El panorama es diferente con Tobías Andrada. Las conversaciones con Vélez se enfriaron luego de las declaraciones de Guillermo Barros Schelotto, quien aseguró que el futbolista “está disponible y lo tengo en mi cabeza”. River aún no alcanza las pretensiones económicas del "Fortín", que pide cerca de 10 millones de dólares por el 80% del pase.