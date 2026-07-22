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River sueña con repatriar a Franco Mastantuono desde Real Madrid

El club de Núñez analiza pedirlo a préstamo si el conjunto español decide cederlo.

¿SE VA? Mastantuono no tiene lugar en la idea de equipo de Mourinho.
¿SE VA? Mastantuono no tiene lugar en la idea de equipo de Mourinho.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate analiza pedir a préstamo a Franco Mastantuono al Real Madrid, debido a que el volante tendría pocos minutos en el club español bajo la conducción de José Mourinho.
  • Vendido por 45 millones de euros hace un año, el juvenil tuvo poco rodaje. Aunque River desea su retorno, el Real Madrid prefiere cederlo a un club europeo como el Fulham.
  • La repatriación dependerá de la decisión del Madrid, mientras River trabaja en paralelo para concretar las incorporaciones de los delanteros Ángel Correa y Tobías Andrada.
Resumen generado con IA

Aunque saben que la operación será compleja, en River tiene un sueño que ilusiona a los hinchas: repatriar a Franco Mastantuono. A menos de un año de su transferencia a Real Madrid por 45 millones de euros, el club de Núñez analiza la posibilidad de sumarlo a préstamo si el conjunto español decide cederlo para que gane continuidad.

La situación del juvenil cambió con la llegada de José Mourinho al banco del “Merengue”. El portugués considera que una cesión puede ser beneficiosa para el desarrollo del volante de 18 años, especialmente porque la incorporación de Bernardo Silva le reducirá aún más las oportunidades de sumar minutos.

En River la postura es clara: siempre que Mastantuono no tenga lugar en el conjunto español, intentarán traerlo de regreso. Sin embargo, la operación aparece cuesta arriba. La intención de Real Madrid es que continúe su carrera en Europa y Fulham asoma como el principal candidato para incorporarlo.

Mastantuono llegó a Real Madrid en agosto del año pasado, apenas cumplió los 18 años, luego de consolidarse como una de las mayores promesas del fútbol argentino. En River disputó 64 partidos, marcó goles en la Copa Libertadores y en Superclásicos, además de haber debutado con la Selección.

Su primera temporada en España, sin embargo, estuvo lejos de lo esperado: jugó 35 encuentros, convirtió tres goles y dio una asistencia, en un contexto marcado por una pubalgia, rendimientos irregulares y un clima institucional complicado.

Mientras sigue de cerca esa posibilidad, River también trabaja para cerrar dos incorporaciones importantes. La negociación por Ángel Correa continúa bien encaminada, aunque sufrió un giro inesperado. Cuando el acuerdo parecía prácticamente sellado, Tigres modificó algunas condiciones de pago que ya habían sido consensuadas. 

Aun así, en Núñez mantienen el optimismo y creen que la transferencia no corre riesgo. Incluso, desde México aseguran que el delantero ya se despidió de sus compañeros y podría viajar en las próximas horas para transformarse en nuevo refuerzo.

El panorama es diferente con Tobías Andrada. Las conversaciones con Vélez se enfriaron luego de las declaraciones de Guillermo Barros Schelotto, quien aseguró que el futbolista “está disponible y lo tengo en mi cabeza”. River aún no alcanza las pretensiones económicas del "Fortín", que pide cerca de 10 millones de dólares por el 80% del pase.

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