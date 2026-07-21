Torino presentó una camiseta en homenaje a River por sus 125 años: el emotivo motivo detrás del diseño

Resumen para apurados
- Torino presentó en Italia una casaca homenaje a River Plate por sus 125 años, celebrando la histórica alianza entre ambos clubes nacida tras la Tragedia de Superga.
- La relación nació en 1949 cuando River viajó a Turín con figuras como Di Stéfano para jugar un partido a beneficio tras el accidente aéreo que causó 31 muertes en Torino.
- El nuevo diseño para la temporada 2026/27 reafirma una hermandad internacional de más de 75 años, consolidando un gesto de solidaridad único en la historia del fútbol.
River recibió un nuevo reconocimiento desde Italia. En el marco de los festejos por sus 125 años de historia, Torino presentó su camiseta alternativa para la temporada 2026/27, un modelo especial que rinde homenaje al club argentino y a la histórica relación que une a ambas instituciones desde hace más de siete décadas.
La nueva indumentaria tiene como protagonista una banda roja diagonal sobre fondo blanco, un diseño que remite inmediatamente a la camiseta tradicional del "Millonario". Esa banda se fusiona en la parte inferior con el color granate característico del Torino, como símbolo de la unión entre ambos clubes.
Pero el homenaje no se limita al diseño. En la parte trasera de la camiseta aparece la inscripción "eterna amistad" junto a una imagen que combina el histórico toro del conjunto italiano con el escudo de River.
La presentación estuvo acompañada por un emotivo mensaje institucional. "Hoy esa banda roja atraviesa mi granate, como un abrazo que nunca termina", publicó el club italiano. En otra de las piezas de la campaña también destacó: "Dos colores, dos pueblos, una sola pasión".
La historia que une a River y Torino
La relación entre River y Torino nació a partir de uno de los episodios más dolorosos de la historia del fútbol mundial.
El 4 de mayo de 1949, el avión que trasladaba al plantel del Torino, conocido como "Los Invencibles" por haber conquistado cinco títulos consecutivos de la liga italiana, se estrelló contra la Basílica de Superga. La tragedia provocó la muerte de las 31 personas que viajaban a bordo, entre ellas 18 futbolistas.
El impacto fue enorme en todo el mundo. En medio del dolor, River protagonizó un gesto que quedó grabado para siempre en la memoria del club italiano.
Con figuras históricas como Alfredo Di Stéfano, Ángel Labruna y Amadeo Carrizo, el conjunto argentino viajó a Turín para disputar un partido amistoso benéfico destinado a recaudar fondos para las familias de las víctimas.
Aquel encuentro trascendió lo deportivo y marcó el nacimiento de una amistad que continúa vigente más de 75 años después.
Un vínculo que sigue vivo
Desde entonces, River y Torino mantienen una relación especial que se refleja en homenajes, intercambios institucionales y reconocimientos mutuos.
La camiseta presentada para la temporada 2026/27 se suma a esa larga lista de gestos y simboliza una hermandad que nació en uno de los momentos más difíciles del fútbol italiano y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las amistades más emblemáticas entre dos clubes de distintos continentes.
Con este lanzamiento, Torino no solo celebra los 125 años de River, sino que también vuelve a recordar un gesto de solidaridad que cambió para siempre la historia de ambas instituciones.