Copa del Mundo

El emotivo recibimiento de Boca a Leandro Paredes tras volver del Mundial

El mediocampista regresó al predio de Ezeiza luego de disputar la Copa del Mundo y fue recibido con abrazos, sonrisas y un cálido homenaje de sus compañeros.

REENCUENTRO. Leandro Paredes regresó a Boca tras el Mundial y recibió un cálido abrazo de sus compañeros en el predio de Ezeiza.
REENCUENTRO. Leandro Paredes regresó a Boca tras el Mundial y recibió un cálido abrazo de sus compañeros en el predio de Ezeiza.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El mediocampista Leandro Paredes regresó este martes a los entrenamientos de Boca Juniors en Ezeiza, tras su participación con la selección argentina en el Mundial 2026.
  • El plantel lo recibió con un cálido homenaje en el vestuario, registrado en un video del club, mientras arrastra una fisura en una costilla sufrida durante el certamen.
  • El cuerpo técnico de Boca evaluará la evolución de su lesión física en los próximos días para definir si podrá jugar en el debut del equipo en la Copa Sudamericana.
Resumen generado con IA

Después de su participación con la selección argentina en el Mundial 2026, Leandro Paredes volvió este martes a los entrenamientos de Boca y protagonizó un emotivo reencuentro con el plantel. El club compartió un video en sus redes sociales que mostró el cálido recibimiento que le prepararon sus compañeros en el predio de Ezeiza.

Las imágenes reflejan el momento en el que el mediocampista ingresa al vestuario y saluda uno por uno a los integrantes del plantel, entre abrazos, sonrisas y muestras de afecto. El video fue acompañado por la canción Para Siempre, de Ratones Paranoicos, que aportó un tono aún más emotivo a la secuencia.

España festejó el título con una burla a Leandro Paredes y una inesperada canción de Argentina

España festejó el título con una burla a Leandro Paredes y una inesperada canción de Argentina

Un regreso cargado de emoción

Además del homenaje en Boca, Paredes también recibió una sorpresa especial en su casa. Camila Galante, su esposa, preparó una decoración con globos celestes y blancos y un cuadro con la recordada barrida frente a Egipto, una acción que resultó determinante para que la selección argentina mantuviera sus chances en el Mundial.

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Ahora, el volante vuelve a enfocarse en los desafíos con el Xeneize. Aunque arrastra una fisura en una costilla sufrida durante la Copa del Mundo, el cuerpo técnico evaluará su evolución en los próximos días para determinar si podrá estar disponible en el debut de Boca por la Copa Sudamericana.

Temas Mundial 2026 Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético IndependienteSelección Argentina de fútbolLeandro ParedesAeropuerto Internacional Ministro Pistarini
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?
1

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial
2

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial
3

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección
4

"Dibu" Martínez puso en duda su continuidad en la Selección

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami
5

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami

Un hincha tucumano sorteó los controles de seguridad del estadio de Kansas y conoció a los jugadores de la Selección
6

Un hincha tucumano sorteó los controles de seguridad del estadio de Kansas y conoció a los jugadores de la Selección

Más Noticias
Un hincha tucumano sorteó los controles de seguridad del estadio de Kansas y conoció a los jugadores de la Selección

Un hincha tucumano sorteó los controles de seguridad del estadio de Kansas y conoció a los jugadores de la Selección

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Se conoció la arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial y una frase no pasó inadvertida

Se conoció la arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial y una frase no pasó inadvertida

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección

"Dibu" Martínez puso en duda su continuidad en la Selección

Comentarios