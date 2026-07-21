El emotivo recibimiento de Boca a Leandro Paredes tras volver del Mundial

Resumen para apurados
- El mediocampista Leandro Paredes regresó este martes a los entrenamientos de Boca Juniors en Ezeiza, tras su participación con la selección argentina en el Mundial 2026.
- El plantel lo recibió con un cálido homenaje en el vestuario, registrado en un video del club, mientras arrastra una fisura en una costilla sufrida durante el certamen.
- El cuerpo técnico de Boca evaluará la evolución de su lesión física en los próximos días para definir si podrá jugar en el debut del equipo en la Copa Sudamericana.
Después de su participación con la selección argentina en el Mundial 2026, Leandro Paredes volvió este martes a los entrenamientos de Boca y protagonizó un emotivo reencuentro con el plantel. El club compartió un video en sus redes sociales que mostró el cálido recibimiento que le prepararon sus compañeros en el predio de Ezeiza.
Las imágenes reflejan el momento en el que el mediocampista ingresa al vestuario y saluda uno por uno a los integrantes del plantel, entre abrazos, sonrisas y muestras de afecto. El video fue acompañado por la canción Para Siempre, de Ratones Paranoicos, que aportó un tono aún más emotivo a la secuencia.
De vuelta en casa. Nuestro capitÃ¡n. ððð pic.twitter.com/ui1xdMUt5a— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 21, 2026
Un regreso cargado de emoción
Además del homenaje en Boca, Paredes también recibió una sorpresa especial en su casa. Camila Galante, su esposa, preparó una decoración con globos celestes y blancos y un cuadro con la recordada barrida frente a Egipto, una acción que resultó determinante para que la selección argentina mantuviera sus chances en el Mundial.
Ahora, el volante vuelve a enfocarse en los desafíos con el Xeneize. Aunque arrastra una fisura en una costilla sufrida durante la Copa del Mundo, el cuerpo técnico evaluará su evolución en los próximos días para determinar si podrá estar disponible en el debut de Boca por la Copa Sudamericana.