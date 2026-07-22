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Con Paredes de titular y nombres nuevos: el once de Boca para dar el primer paso en la Copa Sudamericana

En su segundo compromiso al frente del plantel, el "Vasco" mete mano en la formación para suplir ausencias por lesión. Los estrenos en el equipo titular, el rodaje con el que llega el rival trasandino y las claves de un choque inédito.

JERARQUÍA. Sebastián Villa regresó a Boca tras su gran paso por Independiente Rivadavia. El Xeneize lo repatrió por 6,5 millones de dólares.
JERARQUÍA. Sebastián Villa regresó a Boca tras su gran paso por Independiente Rivadavia. El "Xeneize" lo repatrió por 6,5 millones de dólares.
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Boca Juniors recibe a O’Higgins de Chile hoy a las 21:30 en La Bombonera por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana en busca de los octavos de final.
  • En su segundo juego como DT, Rodolfo Arruabarrena dispondrá el regreso de Leandro Paredes y los estrenos de Montero y Villa, ante un rival chileno que llega con mayor rodaje.
  • El ganador de esta serie inédita logrará la clasificación a los octavos de final del certamen continental, donde ya espera Recoleta FC de Paraguay.
Resumen generado con IA

Boca Juniors volverá a encontrarse con su público en La Bombonera para afrontar una parada exigente en el plano internacional. Esta noche, a partir de las 21:30, el “Xeneize” recibirá a O’Higgins de Chile por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, en un duelo que contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

El conjunto de la Ribera llega a esta instancia tras finalizar en la tercera posición de su grupo en la Copa Libertadores, por detrás de Cruzeiro y Universidad Católica, superando únicamente a Barcelona de Guayaquil. El encuentro significará el segundo compromiso oficial de la nueva era de Rodolfo Arruabarrena en el banco de suplentes —tras la victoria por 2 a 1 ante Sarmiento en la Copa Argentina— luego de la salida de Claudio Úbeda hace dos meses.

Para este choque, Arruabarrena dispondrá el ingreso de Leandro Paredes desde el arranque a días de disputar la final del mundo. Además, las incorporaciones Álvaro Montero y Sebastián Villa también tendrán su estreno como titulares. En contraposición, el equipo sufrirá las ausencias por lesión de Leandro Lozano, cuyo lugar será ocupado por Dylan Gorosito, y del chileno Carlos Palacios por una molestia en el aductor.

Por su parte, el elenco visitante avanzó a esta fase como escolta de Sao Paulo en la fase de grupos. Al no haberse interrumpido su certamen local durante el desarrollo del Mundial, el cuadro trasandino se presenta a este choque con un rodaje superior, habiendo registrado apenas una derrota en sus últimas cinco presentaciones oficiales.

Será el primer enfrentamiento en el historial oficial entre Boca y O’Higgins, dando inicio a una serie inédita en busca del pase a los octavos de final. Allí, ya espera el sorprendente Recoleta FC de Paraguay, que terminó puntero en la zona que compartió con Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca.

BOCA JUNIORS: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’HIGGINS: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez; Martín Sarrafiore y Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: La Bombonera. 

TV: ESPN y Disney+. 

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