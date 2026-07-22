Con Paredes de titular y nombres nuevos: el once de Boca para dar el primer paso en la Copa Sudamericana

El conjunto de la Ribera llega a esta instancia tras finalizar en la tercera posición de su grupo en la Copa Libertadores, por detrás de Cruzeiro y Universidad Católica, superando únicamente a Barcelona de Guayaquil. El encuentro significará el segundo compromiso oficial de la nueva era de Rodolfo Arruabarrena en el banco de suplentes —tras la victoria por 2 a 1 ante Sarmiento en la Copa Argentina— luego de la salida de Claudio Úbeda hace dos meses.