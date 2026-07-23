Tarjeta Alimentar: cómo recibir hasta $149.420 sin necesidad de inscribirse

Resumen para apurados
- ANSES adjudica de forma automática hasta $149.425 de la Tarjeta Alimentar a familias vulnerables en Argentina para garantizar su acceso a la canasta básica nutricional.
- El cobro no requiere inscripción previa ni trámites presenciales; el organismo liquida el monto cruzando datos y exige mantener actualizada la información familiar.
- La medida busca sostener el poder de compra de sectores vulnerables frente a la inflación, asegurando la cobertura directa según la cantidad de hijos a cargo.
Este beneficio del programa gubernamental representa un pilar fundamental para el sustento nutricional de las familias que cumplen con los criterios de Anses. A través de un depósito mensual exclusivo para la adquisición de productos de la canasta básica, los montos se ajustan según la cantidad de integrantes; en agosto de 2026, las familias con tres o más hijos a cargo perciben un máximo de $149.425 mensuales.
A diferencia de otros trámites previsionales, la asignación de este recurso no requiere un proceso de inscripción manual ni gestiones presenciales. El sistema efectúa la liquidación de forma directa cruzando los datos registrados en la base del organismo, por lo que resulta indispensable mantener al día la información personal y la acreditación de los vínculos familiares.
Cómo se obtiene la tarjeta Alimentar
Para disponer de esta prestación no se exige el llenado de formularios ni la ejecución de gestiones presenciales de registro. El organismo previsional evalúa y selecciona de forma directa a los beneficiarios que reúnen las condiciones requeridas, basándose en la información que consta en sus propios sistemas informáticos.
Por esta razón, resulta imprescindible que las personas interesadas en verificar su elegibilidad conserven al día sus datos personales y la composición de su grupo familiar. Dicha comprobación, junto con la consulta de las asignaciones correspondientes, se realiza de manera sencilla desde los canales virtuales oficiales ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar
Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.
- Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
- Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres o más hijos: $149.425.