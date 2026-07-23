Tarjeta Alimentar: cómo recibir hasta $149.420 sin necesidad de inscribirse

Este beneficio del programa gubernamental representa un pilar fundamental para el sustento nutricional de las familias que cumplen con los criterios de Anses. A través de un depósito mensual exclusivo para la adquisición de productos de la canasta básica, los montos se ajustan según la cantidad de integrantes; en agosto de 2026, las familias con tres o más hijos a cargo perciben un máximo de $149.425 mensuales.