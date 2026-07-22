Anses: quiénes cobran este jueves 23 de julio y el calendario completo de pagos
Conocé el cronograma completo para la fecha. Cobran jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, titulares de la Asignación por Embarazo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Reciben sus haberes según la terminación del DNI.
Resumen para apurados
- Este jueves 23 de julio, ANSES paga en Argentina a jubilados, AUE y desempleados según su DNI, aplicando el aumento del 2,15% de la fórmula de movilidad.
- Los cobros se acreditan en cuentas bancarias habituales. Además del incremento del 2,15%, los jubilados con la mínima y PNC continúan recibiendo un bono de $70.000.
- El cronograma continuará hasta el 29 de julio según DNI, permitiendo a los titulares consultar fechas en Mi ANSES y garantizar el cobro de haberes actualizados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos correspondiente a julio. Este jueves 23 de julio, distintos grupos de beneficiarios percibirán sus haberes con el aumento del 2,15% aplicado por la fórmula de movilidad previsional.
Además, quienes cobran la jubilación mínima y los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) continúan recibiendo el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar sus ingresos.
Anses: ¿Quiénes cobran este jueves 23 de julio?
Según el cronograma oficial de ANSES, este jueves reciben sus haberes:
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 8.
Prestación por Desempleo: DNI terminados en 2 y 3.
Los depósitos se acreditan en las cuentas bancarias habituales y también pueden consultarse desde la plataforma Mi ANSES.
Calendario de pagos de ANSES: cómo continúa
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.
Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.
Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.
Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.
Asignación por Embarazo
Viernes 24 de julio: DNI terminados en 9.
Prestación por Desempleo
Viernes 24 de julio: DNI terminados en 4 y 5.
Lunes 27 de julio: DNI terminados en 6 y 7.
Martes 28 de julio: DNI terminados en 8 y 9.
Montos actualizados de ANSES en julio
Con el incremento del 2,15%, las principales prestaciones quedaron en los siguientes valores:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049.
Asignación por Embarazo: $148.049.
AUH Zona I: $192.464.
Asignación Familiar por Hijo: desde $74.033.
Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.
Asignación por Nacimiento: $86.295.
Asignación por Adopción: $515.930.
Asignación por Matrimonio: $129.209.
Ayuda Escolar Anual: $55.672.
Por otra parte, las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) continúan abonándose para todas las terminaciones de DNI hasta el 11 de agosto, al igual que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
Cómo consultar la fecha y lugar de cobro en ANSES
Los beneficiarios pueden verificar la fecha de pago y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o consultando el calendario oficial publicado por el organismo. De esta manera, es posible conocer con precisión cuándo estará disponible el depósito correspondiente a cada prestación.