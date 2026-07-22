Frío extremo, nevadas y tormentas: el mapa de las alertas que emitió el SMN para este 22 de julio

Resumen para apurados
- El SMN emitió este 22 de julio alertas por frío extremo, nevadas y tormentas en provincias como Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Misiones por un intenso frente polar.
- Chubut y Santa Cruz registran alerta roja con bajo cero y hielo en rutas, Neuquén prevé hasta 50 cm de nieve y en Misiones rige alerta por tormentas y granizo.
- Se prevé que la ola polar ceda desde el viernes 24 de julio con el ingreso de aire templado, subiendo las temperaturas y aliviando el riesgo vial e hidrológico.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas para este miércoles 22 de julio, con advertencias por nevadas, tormentas y temperaturas extremas que alcanzan a distintas provincias del país. Neuquén, Misiones, Chubut y Santa Cruz figuran entre las jurisdicciones más afectadas por las condiciones previstas para la jornada.
Mientras que en la Patagonia se esperan intensas nevadas y una persistente ola de frío con alertas de nivel rojo, en el noreste del país el organismo advirtió por tormentas que podrían presentarse con fuerte intensidad.
Alerta amarilla por nevadas en Neuquén
El SMN mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas para sectores de la provincia de Neuquén entre las 3:00 y las 14:59 de este miércoles.
Según el organismo, se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, con momentos de mayor intensidad. En las zonas cordilleranas podrían acumularse entre 20 y 50 centímetros de nieve, mientras que en áreas más bajas se estiman acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual.
Misiones, bajo alerta amarilla por tormentas
En la provincia de Misiones rige una alerta amarilla por tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes.
El pronóstico indica que los fenómenos podrán estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica. Además, se esperan acumulados de lluvia de entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores.
Chubut enfrenta una alerta roja por temperaturas extremas
La intensa ola de frío también motivó una alerta por temperaturas extremas en gran parte de Chubut.
El nivel rojo, el más elevado del sistema de alertas, comprende los departamentos Escalante y Sarmiento, además del sudoeste de Florentino Ameghino. El SMN advirtió que estas condiciones pueden generar un efecto alto a extremo sobre la salud, con riesgo incluso para personas sanas si la exposición al frío es prolongada.
El pronóstico prevé una temperatura mínima de -4 °C en Comodoro Rivadavia y de -5 °C en Sarmiento. Para la jornada no se esperan precipitaciones ni vientos significativos, por lo que las heladas serán el fenómeno predominante.
En el resto de la provincia continúa vigente una alerta amarilla, que advierte sobre posibles efectos en la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Santa Cruz continúa bajo alerta roja y naranja por frío extremo
Santa Cruz permanece entre las provincias más afectadas por la ola polar, con alertas rojas y naranjas por temperaturas extremas.
El SMN informó que los departamentos Deseado y Magallanes, además de la meseta de Corpen Aike, la meseta de Lago Argentino y la meseta de Güer Aike, continúan bajo alerta naranja, un nivel que implica un efecto moderado a alto sobre la salud.
En tanto, la cordillera y meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico, la cordillera de Lago Argentino y la cordillera de Güer Aike permanecen bajo alerta roja, debido al elevado riesgo que representan las temperaturas extremadamente bajas.
El pronóstico indica que las temperaturas máximas difícilmente superarán los 0 °C, en lo que se perfila como el período de aire frío más intenso y prolongado de 2026. Además, las condiciones favorecerán la formación de hielo y escarcha sobre las rutas, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, aumentando el riesgo para quienes deban circular.
Según las previsiones, a partir del viernes 24 de julio comenzará un ingreso gradual de aire más templado desde el noreste. Esto permitirá una recuperación lenta de las temperaturas, una disminución de las nevadas y, en sectores costeros y de menor altitud, las precipitaciones tenderán a transformarse en lluvias.