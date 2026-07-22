Frío extremo, nevadas y tormentas: el mapa de las alertas que emitió el SMN para este 22 de julio

El pronóstico indica que las temperaturas máximas difícilmente superarán los 0 °C, en lo que se perfila como el período de aire frío más intenso y prolongado de 2026. Además, las condiciones favorecerán la formación de hielo y escarcha sobre las rutas, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, aumentando el riesgo para quienes deban circular.