Qué se sabe hasta ahora del brutal accidente en El Colmenar donde murieron dos menores de edad

La seguidilla de hechos había comenzado un día antes. El 30 de mayo, alrededor de las 11.30, dos personas resultaron heridas tras un choque ocurrido en la avenida Perón, en Yerba Buena. Una camioneta impactó contra un autoelevador y la conductora quedó atrapada dentro del vehículo, que terminó destrozado. Personal de emergencias trabajó en el lugar para rescatarla y luego fue trasladada a un hospital.