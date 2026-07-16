Qué se sabe hasta ahora del brutal accidente en El Colmenar donde murieron dos menores de edad

Resumen para apurados
- Dos niños murieron este jueves en El Colmenar, Tucumán, tras un choque entre una moto y dos colectivos en la avenida Juan Perón, bajo investigación de la Fiscalía.
- El siniestro ocurrió tras la colisión de la moto con dos colectivos. El hecho se suma a una preocupante serie de trágicos accidentes viales registrados recientemente en Tucumán.
- Este trágico hecho reaviva los reclamos por la falta de seguridad vial en la provincia y la urgente necesidad de implementar medidas de prevención para evitar nuevas muertes.
Un trágico accidente vial generó conmoción en Tucumán este jueves. Dos niños murieron luego de una colisión ocurrida sobre avenida Juan Perón. El hecho se registró alrededor de las 14.30, a la altura del 3.100, entre las calles Diego de Rojas y Tiburcio Padilla.
Según informaron las autoridades policiales, en el siniestro estuvieron involucrados dos colectivos, uno de la línea 105 y otro de la línea 7, además de una moto Motomel Bliss de color azul. En ese tramo, la avenida Juan Perón cuenta con un único sentido de circulación, de sur a norte.
Como consecuencia del impacto, dos menores, de ocho y cuatro años, perdieron la vida en el lugar. La motocicleta era conducida por una mujer de 27 años.
La investigación
Tras tomar conocimiento del hecho, intervino la Fiscalía de Homicidios N° 1, que dispuso la actuación del equipo de Criminalística y del médico de Policía, además del relevamiento de cámaras de seguridad y de testimonios de testigos.
Asimismo, la fiscalía ordenó el secuestro de los tres vehículos involucrados en el accidente para avanzar con las pericias que permitan establecer cómo se produjo la colisión.
Los colectivos involucrados corresponden a las líneas 105 y 7, cuyos conductores quedaron a disposición de la investigación mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del trágico hecho.
Tragedias viales en Tucumán
La problemática de los siniestros viales no es nueva en Tucumán. En los últimos meses, varias familias quedaron atravesadas por tragedias ocurridas en rutas y avenidas de alto tránsito. El 31 de mayo fue especialmente doloroso para la provincia. Dos accidentes ocurridos sobre la ruta 38 dejaron un saldo de cinco víctimas fatales y varios heridos.
Uno de los hechos ocurrió en la zona de Palo Blanco, La Invernada, donde una camioneta y un camión protagonizaron un violento choque. Como consecuencia del impacto murieron un hombre, una mujer y un niño de 9 años. Además, una niña de 2 años quedó internada.
Ese mismo día, pero en la misma ruta, a la altura de Arcadia, otro siniestro generó conmoción. Un niño de 7 años y un adolescente de 17 años, que viajaban como acompañantes de una mujer de 42 años en una motocicleta, fallecieron luego de impactar contra una camioneta Renault Kangoo. La conductora de la moto resultó gravemente herida.
La seguidilla de hechos había comenzado un día antes. El 30 de mayo, alrededor de las 11.30, dos personas resultaron heridas tras un choque ocurrido en la avenida Perón, en Yerba Buena. Una camioneta impactó contra un autoelevador y la conductora quedó atrapada dentro del vehículo, que terminó destrozado. Personal de emergencias trabajó en el lugar para rescatarla y luego fue trasladada a un hospital.
Días después, el miércoles 3 junio, otro accidente fatal volvió a conmover a la provincia. Una mujer policía y su padre murieron mientras circulaban en una motocicleta por el camino de acceso al Mercofrut. El impacto ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando chocaron contra un camión.
Además, durante la madrugada del domingo 31 se registró otro fuerte siniestro en la autopista de Circunvalación. Un automóvil que circulaba desde Lules hacia la capital volcó y el accidente dejó a cuatro jóvenes heridos o con golpes.
En tanto, el 2 de julio, un joven de 19 años murió en Bella Vista luego de protagonizar un violento accidente de tránsito. Según se informó, el motociclista impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada.
Días después, otro accidente volvió a conmocionar a los tucumanos. Una joven de 20 años murió como consecuencia de un violento siniestro ocurrido en la intersección de las avenidas Francisco de Aguirre y Ejército del Norte. Tras el fuerte impacto, la joven sufrió heridas de extrema gravedad y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, falleció en el lugar.
El último episodio ocurrió en Yerba Buena, en una noche marcada por la celebración deportiva. En medio de la euforia por el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026, un fuerte choque se produjo sobre la avenida Presidente Perón, a la altura de la calle Bascary.
Según la información brindada por las autoridades de la Comisaría de Yerba Buena, el siniestro fue protagonizado por dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas. Las autoridades confirmaron que el accidente dejó únicamente daños materiales en ambos vehículos.
La sucesión de tragedias volvió a poner bajo la lupa la seguridad vial en Tucumán y la necesidad de reforzar la prevención para evitar que más familias sufran consecuencias irreparables en las calles y rutas de la provincia.