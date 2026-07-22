Del Código de Hammurabi a la Inteligencia Artificial: ¿Por qué la ley debe volver a ser visible?

Hace casi 4.000 años, el rey Hammurabi de Babilonia ordenó grabar sus normas en una estela de piedra negra de más de dos metros de altura y colocarla a la vista de todos en la plaza pública. ¿La razón? Que nadie pudiera alegar ignorancia ante la ley, arrebatando a los jueces el poder de fallar bajo su libre capricho y dando previsibilidad a los ciudadanos. La ley era rústica, pero era visible.
Hoy asistimos a una gran paradoja en el entorno virtual. Nuestros adolescentes tienen en sus manos herramientas tecnológicas capaces de generar un daño devastador e irreversible en la intimidad de sus pares -como la creación de desnudos falsos con Inteligencia Artificial-, pero operan bajo una absoluta ceguera legal. Creen que “como la imagen no es real”, “como la hizo una máquina” o “como la borré de WhatsApp”, no hay delito ni consecuencias.
Existe un abismo profundo entre la velocidad de la tecnología y el acceso real que los jóvenes tienen al conocimiento de las normas. El nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina (Ley 27.801) -próximo a entrar en vigencia- establece que la punibilidad comienza a los 14 años.
El artículo 128 del Código Penal sanciona penalmente la “representación” de un menor en actividades de índole sexual sin importar si la imagen fue alterada de manera sintética. Además, la Ley Olimpia reconoce la violencia digital formalmente en nuestro marco preventivo.
Las leyes existen, pero están guardadas en boletines oficiales de difícil lectura para un adolescente. Si no bajamos la ley a las aulas, si no la hacemos visible mediante una verdadera Alfabetización Legal y Digital, estamos exponiendo a los chicos al conflicto con la ley penal sin haberles dado primero las reglas del juego.
La receta tradicional
No podemos seguir respondiendo a los conflictos digitales con la receta tradicional de la charla aislada una vez al año. La ciudadanía digital debe integrarse de manera obligatoria y transversal al esquema de convivencia de las escuelas secundarias, enseñando no solo a usar las pantallas, sino a comprender el peso, la responsabilidad y los límites éticos de lo que en ellas construimos.
Para prevenir el delito digital en la adolescencia, el primer paso es volver a hacer que la ley sea visible, comprensible y real antes de que el daño ya esté hecho.