Del Código de Hammurabi a la Inteligencia Artificial: ¿Por qué la ley debe volver a ser visible?

Hoy asistimos a una gran paradoja en el entorno virtual. Nuestros adolescentes tienen en sus manos herramientas tecnológicas capaces de generar un daño devastador e irreversible en la intimidad de sus pares -como la creación de desnudos falsos con Inteligencia Artificial-, pero operan bajo una absoluta ceguera legal. Creen que “como la imagen no es real”, “como la hizo una máquina” o “como la borré de WhatsApp”, no hay delito ni consecuencias.