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Doble terremoto: “Sobrevivir y racionar” en una aldea venezolana
Doble terremoto: “Sobrevivir y racionar” en una aldea venezolana
Hace 4 Hs

CHICHIRIVICHE DE LA COSTA, Venezuela.- Un convoy de cinco camionetas del Programa Mundial de Alimentación (PMA) avanza lentamente sobre una pequeña ruta serpenteando entre el mar y la montaña en el norte de Venezuela, tras atravesar los edificios de Catia La Mar derrumbados por el doble sismo del 24 de junio. El objetivo: abastecer a Chichiriviche de la Costa, un pequeño pueblo turístico aislado que, aunque sufrió daños leves, carece de recursos debido a la catástrofe que ha causado más de 5.000 muertos.

Subidas empinadas, curvas cerradas, tramos sin asfalto... Las dificultades en el trayecto para llegar a “Chichi” son en parte la razón de la escasez de alimentos y recursos. La venta de pescado se suspendió y los turistas dejaron de llegar. Durante los primeros días tras el terremoto, el pueblo de menos de 2.000 habitantes recibió suministros por helicóptero procedentes de Países Bajos.

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El jueves tocó al PMA. Decenas de personas lo esperan en la plaza del pueblo. “Gracias a Dios no hizo daño, no hubo muertos, pero sí hay un poquito como de escasez. Estamos recibiendo alguna ayudita, por eso estamos sobreviviendo”, dice Andreina Liendo, de 54 años.

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