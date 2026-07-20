Doble terremoto: “Sobrevivir y racionar” en una aldea venezolana

CHICHIRIVICHE DE LA COSTA, Venezuela.- Un convoy de cinco camionetas del Programa Mundial de Alimentación (PMA) avanza lentamente sobre una pequeña ruta serpenteando entre el mar y la montaña en el norte de Venezuela, tras atravesar los edificios de Catia La Mar derrumbados por el doble sismo del 24 de junio. El objetivo: abastecer a Chichiriviche de la Costa, un pequeño pueblo turístico aislado que, aunque sufrió daños leves, carece de recursos debido a la catástrofe que ha causado más de 5.000 muertos.